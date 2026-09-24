Ce pays d'Asie est numéro 1 pour les expatriés heureux : 42 % d'entre eux veulent y rester pour toujours

86 % d'expatriés heureux, logement abordable, habitants accueillants : pourquoi la Thaïlande domine l'enquête InterNations 2026, malgré ses points noirs.

C'est en Thaïlande que vivent les expatriés les plus heureux du monde. Selon l'enquête Expat Insider 2026 du réseau InterNations, publiée cet été, 86 % des étrangers installés dans le royaume se disent heureux de leur vie sur place, contre 70 % en moyenne dans les 31 pays étudiés. Mieux encore, 42 % d'entre eux affirment vouloir y rester pour toujours, alors qu'ils ne sont que 27 % à l'échelle mondiale.

L'étude repose sur un questionnaire en ligne rempli entre le 1er février et le 31 mars 2026 par 7 786 expatriés de 162 nationalités. Un pays n'apparaît dans le classement que s'il réunit au moins 50 répondants. La Thaïlande prend la première place du volet consacré au bonheur, devant le Panama, le Mexique, l'Espagne et le Brésil.

Un coût de la vie qui fait toute la différence

Le premier atout du pays tient dans le portefeuille des expatriés. La Thaïlande obtient la meilleure note au monde pour le coût de la vie : 85 % des répondants le jugent favorable, contre 39 % en moyenne. InterNations résume ainsi la situation :

« Leur argent va loin. »

Le logement pèse beaucoup dans ce résultat. Les expatriés le jugent le plus abordable des 31 pays, et le deuxième plus facile à trouver. Au total, la Thaïlande se classe 2e pour les finances personnelles, juste derrière le Panama. Ces chiffres rejoignent les témoignages de familles qui ont franchi le pas, comme ces Britanniques qui louent une villa avec piscine pour environ 815 euros par mois.

Le pays convainc aussi sur l'accueil. Les expatriés y jugent les habitants plus aimables que partout ailleurs, devant le Panama. La santé est un autre point fort : le système de soins arrive 7e, et la qualité des soins médicaux atteint même la 4e place.

Ce cocktail attire particulièrement les retraités. En Thaïlande, 40 % des répondants sont à la retraite, contre 14 % dans l'ensemble de l'enquête. Et 22 % disent s'être installés dans le pays spécifiquement pour y passer leur retraite, contre 4 % au niveau mondial. D'autres n'attendent pas l'âge légal, à l'image de ce couple de trentenaires qui vit en Thaïlande avec environ 70 euros par jour.

Numéro 1 du bonheur, mais pas du classement général

Il faut toutefois lire ce palmarès avec précision. Au classement général, qui mesure aussi le travail, l'intégration ou les démarches du quotidien, la Thaïlande n'arrive que 3e. Le Panama conserve la première place pour la troisième année consécutive, devant le Mexique. Les Émirats arabes unis, le Brésil, l'Espagne, Singapour, le Portugal, la Malaisie et le Luxembourg complètent le top 10.

Autre subtilité : le Panama affiche en réalité un pourcentage d'expatriés heureux légèrement plus élevé, avec 87 %. La Thaïlande domine le volet bonheur parce que celui-ci repose sur un indice, pas sur ce seul chiffre. Selon le média thaïlandais The Thaiger, le royaume y obtient un score de 85,5, le meilleur des 31 pays. Au Panama, 90 % des expatriés estiment par ailleurs que leurs revenus suffisent pour vivre confortablement.

Pollution, banque, langue : l'envers du décor

Le tableau n'est pas idyllique pour autant. La Thaïlande finit dernière des 31 pays pour l'environnement, alors même que son climat est apprécié (5e). En cause, la qualité de l'air : seul un tiers des expatriés la jugent positivement, contre 65 % en moyenne. Le soutien du gouvernement aux politiques environnementales arrive 30e.

La sécurité offre un contraste similaire. Les expatriés s'y sentent personnellement très en sécurité (6e), mais ils placent la stabilité politique au 29e rang et la liberté d'exprimer ses opinions au 30e.

Les démarches du quotidien agacent aussi. Ouvrir un compte bancaire local y est jugé plus compliqué que dans tous les autres pays étudiés, et les services administratifs en ligne se classent 30e. Enfin, 80 % des répondants trouvent le thaï difficile à apprendre, soit deux fois plus que la moyenne mondiale (40 %).

Une enquête à prendre comme un baromètre

Ces résultats reflètent le ressenti des membres d'un réseau d'expatriés qui ont choisi de répondre. Il ne s'agit pas d'un échantillon représentatif de tous les étrangers installés dans chaque pays. Certaines destinations très prisées, comme le Vietnam ou l'Indonésie, sont d'ailleurs absentes de l'édition 2026, faute d'un nombre suffisant de participants, selon Gavroche Thaïlande. Le même média indique que la France se classe 14e au classement général.

À l'autre bout du palmarès, l'Europe du Nord fait grise mine. La Norvège termine dernière du classement général et abrite les expatriés les moins heureux de l'enquête, loin des stéréotypes des pays nordiques champions du bonheur. Les répondants y pointent le coût de la vie élevé et la difficulté à se faire des amis. L'Allemagne, la Turquie, le Royaume-Uni et le Canada complètent le bas du tableau.

Source : Relocatemagazine