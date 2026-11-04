Il quitte Hong Kong pour Kuala Lumpur avec sa famille : un appartement deux fois plus grand, pour un loyer presque quatre fois moins cher

Une famille originaire de Hong Kong a décidé de s’installer en Malaisie pour avoir un meilleur cadre de vie et mieux respirer sur le plan financier.

S’installer dans un autre pays semble attirer de plus en plus de personnes, à l’instar de cette famille qui a quitté le Royaume-Uni pour la Nouvelle-Zélande.

Johnny Yue, un Hongkongais âgé d’une cinquantaine d’années, a quant à lui posé ses valises en Malaisie. Un choix qui a transformé le quotidien de sa famille.

Une famille quitte Hong Kong pour vivre en Malaisie

C’est en 2019 que Johnny Yue, sa femme et leur fille âgée de 10 ans se sont envolés pour Kuala Lumpur, capitale de ce pays d’Asie du Sud-Est.

Le quinquagénaire a eu un coup de cœur pour cette ville lors d’une conférence sur les plateformes de commerce électronique organisée sur place.

« La réalité était bien différente de ce que j'avais lu dans les reportages sur la Malaisie (…) Cela m'a incité à reconsidérer mes projets de retraite et à me demander : pourquoi ne pas m'installer ici ? », avait confié Johnny Yue à EdgeProp.my.

La famille Yue s’est ensuite rendue en Malaisie à quatre reprises, voyageant dans différentes régions du pays pour avoir un aperçu de la vie locale.

Séduits par la capitale, Johnny Yue et son épouse ont décidé de postuler au programme Malaysia My Second Home (MM2H). À l’époque, ce dispositif de résidence longue durée proposait un visa d’une durée de dix ans, renouvelable.

Il est destiné à promouvoir la Malaisie comme destination idéale pour s'installer et investir. Après un an d’attente, le couple a obtenu le feu vert.

Un loyer plus de trois fois moins cher pour un logement plus spacieux

La famille a finalement emménagé dans un appartement de 158 m² près de Kepong, à Kuala Lumpur, avec un loyer mensuel d’environ 878 euros.

« Cet appartement est deux fois plus grand que celui que je louais à Hong Kong. Il y a aussi des installations sportives et des parcs dans la ville. Les écoles sont accessibles à pied. C’est le mode de vie que nous recherchions », explique Johnny Yue.

Dans son ancienne ville, le père de famille devait débourser environ 3 075 euros par mois pour un logement de 74 m². En s’installant en Malaisie, les Yue gagnent donc au change. De quoi faire de belles économies. Cette recherche d’économies rappelle le parcours d’une Britannique dont le budget en Malaisie a diminué après son départ d’Angleterre.

À Hong Kong, le quinquagénaire travaillait comme coach sportif. Depuis son départ, il a décidé de mettre sa carrière sur pause afin de se lancer dans le commerce électronique.

« Je voulais changer de mode de vie, peut-être créer une petite entreprise, afin d’avoir plus de temps pour ma famille et de leur offrir un meilleur cadre de vie. C’est pourquoi j’ai choisi de m’installer en Malaisie », détaille-t-il.

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La Malaisie attire de nombreux Hongkongais

Johnny Yue n’est pas le seul Hongkongais à avoir recommencé une nouvelle vie en Malaisie. Selon Gary Crestejo, administrateur de la plateforme de médias sociaux « Hongkongers in Malaysia », au moins 2 000 ressortissants auraient fait le même choix.

De son côté, le site EdgeProp.my explique que plusieurs facteurs rendent la Malaisie attractive aux yeux des Hongkongais.

Parmi eux, on retrouve notamment l’hospitalité des habitants, la qualité du cadre de vie, les logements spacieux, le coût de la vie moins élevé, la gastronomie, le système de santé performant, la stabilité politique ou encore une relative protection contre les catastrophes naturelles selon Gary Crestejo.

« Une autre raison est que la Malaisie est relativement plus proche géographiquement et propose des vols fréquents vers Hong Kong (…) », ajoute Gary Crestejo.

Enfin, les familles vantent aussi les bonnes écoles internationales et un environnement éducatif moins compétitif et moins stressant pour leurs enfants.

La Malaisie s’avère donc être une destination idéale pour vivre paisiblement. C'est d'ailleurs sur une île malaisienne que cette Londonienne loue un appartement à deux minutes de la plage pour 220 euros, charges comprises.