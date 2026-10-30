Croisière sans fin : plus de 200 personnes qui vivaient à bord d'un paquebot ont sept heures pour débarquer au Cambodge, faute de carburant

Le navire Villa Vie Odyssey, où vivent des centaines de personnes, s’est retrouvé bloqué faute de carburant. Ses passagers, qui avaient tout quitté pour vivre sur l’eau, ont dû débarquer.

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Le navire Villa Vie Odyssey

La Villa Vie Residences est une compagnie de croisière qui propose à ses clients d’acheter une cabine sur un navire pour y vivre. Son bateau, le Villa Vie Odyssey, a entamé sa croisière inaugurale le 30 septembre 2024. Il devait avoir une durée de vie de 15 ans et proposer une "croisière sans fin" à ses passagers, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Il y a quelques jours, les opérations de la compagnie ont été suspendues. Cette dernière est notamment victime de l’augmentation du coût du carburant. Actuellement, le navire est bloqué au Cambodge et, dans certaines régions d’Asie, les dépenses mensuelles de carburant par cabine de la compagnie ont augmenté jusqu’à environ 344 %.

Le navire bloqué à cause du manque de carburant

En phase de restructuration financière, la Villa Vie Residences a donc été obligée de suspendre temporairement ses activités. Selon Cruise Fever, en plus des contraintes financières, d’autres problèmes se sont ajoutés comme une inspection sanitaire échouée et des erreurs de gestion.

Le message de Villa Vie ResidencesCrédit photo : Villa Vie Residences

Face à cette situation, la compagnie maritime a ordonné à tous les résidents du navire de débarquer le 27 octobre dernier. L’alerte a été lancée à 7 h, car le navire n’avait plus assez de carburant pour poursuivre sa route.

Les passagers ont tout perdu

Cependant, les personnes vivaient sur le navire. Certaines avaient vendu leur maison pour s’installer sur le bateau, tandis que d’autres ont sacrifié toutes leurs économies. Les passagers ont dû débourser entre 140 000 et 300 000 dollars pour vivre sur l’eau. Ils payaient également des frais mensuels pour couvrir les repas, le ménage, les frais portuaires et l’entretien du navire. Ce choix de vie rappelle celui d’un couple installé en croisière depuis trois ans.

Au total, un peu plus de 200 personnes se trouvaient sur le bateau au moment de l’annonce. C’est le cas de Sharon Lane, une femme âgée de 77 ans qui a utilisé toutes ses économies pour acheter sa cabine sur le navire.

La suite après cette vidéo

Sept heures pour débarquer

Après avoir reçu l’ordre de débarquer à 7 h du matin, les passagers disposaient de sept heures pour quitter le navire. Ils ont juste eu le temps d’emballer leurs effets personnels et de trouver un logement temporaire au Cambodge.

La compagnie de croisière prévoit de consacrer 60 jours à sa restructuration et à sa recapitalisation. Alors qu’elle devait ajouter un deuxième navire 50 % plus grand que le premier en 2029, ce projet a été suspendu. De leur côté, les passagers sont actuellement logés dans des hébergements temporaires. Ils attendent des nouvelles de la compagnie et de savoir s’ils pourront retrouver leur place sur le navire ou non.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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