À 77 ans, elle a tout quitté pour vivre sur un bateau de croisière et dévoile le seul point négatif de la vie en mer

À l’âge de 77 ans, Sharon Lane a décidé de tout plaquer pour passer sa retraite sur un bateau de croisière. Elle révèle le seul inconvénient de la vie en mer.

Sharon Lane, 77 ans, originaire de Los Angeles, a récemment décidé de s'embarquer sur le bateau de croisière Odyssey Villa Vie Residences, qui offre une résidence permanente tout en naviguant autour du monde.

Le programme propose un logement permanent à bord du navire, offrant ainsi la possibilité de découvrir le monde et de profiter d'un séjour tout compris. L'option « passeport doré » du navire permet aux personnes de s'assurer une villa moyennant un paiement unique, qui devient plus abordable avec l'âge.

Par exemple, les prix commencent à 299 999 dollars (soit environ 260 000 euros) pour les personnes âgées de 55 à 59 ans, et descendent à 189 999 dollars (environ 165 000 euros) pour celles âgées de 75 à 79 ans.

Crédit photo : Odyssey Villa Vie Residences

Vous y trouverez toutes les caractéristiques habituelles d'un bateau de croisière standard, notamment des repas 24 heures sur 24, des divertissements, des soins médicaux, un service de blanchisserie et des équipes d'entretien à votre disposition.

« Imaginez-vous vous réveiller chaque matin devant un nouveau panorama. Un jour, ce sont les sommets émeraude de Tahiti, un autre jour, les rues intemporelles de Lisbonne. À bord du Villa Vie Odyssey, votre maison se déplace avec vous, vous emmenant vers 425 destinations et 147 pays tous les 3,5 ans, sans jamais avoir à faire vos valises. »

Crédit photo : Sharon Lane

Elle révèle le seul inconvénient de la vie en mer

Sharon, qui avait vécu pendant des décennies à Los Angeles, a décidé de franchir le pas lorsque le bail de son appartement a pris fin alors qu'elle était à la retraite. Alors que l'Odyssey s'apprêtait à accoster en Californie, Sharon est montée à bord du navire avec ses affaires, après avoir payé un montant forfaitaire pour sa cabine.

« Je me suis dit que si je pouvais vivre sur un bateau, je pourrais continuer à voyager, mais sans avoir à passer par les aéroports ou les avions. Quand j'ai décidé de me renseigner il y a dix ans, les prix étaient deux fois plus élevés que ce que je payais. Je ne pouvais pas me le permettre, mais ce programme est destiné aux personnes ayant un revenu moyen ».

Crédit photo :Sharon Lane

Pour Sharon Lane, cette nouvelle vie en mer a été un véritablement bouleversement après sept décennies d’une vie classique :

« J'ai passé toute ma vie à m'occuper de tout, à faire des listes, à planifier, à faire les courses, à réparer des choses, et en gros, j'en ai assez. Je ne veux plus cuisiner. Je ne veux plus nettoyer la maison. Je ne veux plus faire tout ça. »

Bien sûr, la vie en mer a ses inconvénients. Sharon explique qu'elle regrette de ne plus pouvoir aller dans son restaurant préféré ou passer à la cuisine pour prendre un en-cas.

« On ne peut pas aller à la cuisine, prendre quelque chose et le mettre au micro-ondes. C'est une bonne nouvelle, car on n'a pas à cuisiner, ce qui est vraiment cool. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux pas manger du pop-corn tous les jours si j'en ai envie »

Crédit photo :Sharon Lane

Cependant, la possibilité de visiter l'Europe, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, le Canada, le Japon et bientôt l'Afrique du Sud l'emporte largement sur les inconvénients pour Sharon.