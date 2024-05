Cette “croisière sans fin” propose de partir pour des vacances... à vie

Et si vous embarquiez à bord d’un bateau pour ne jamais en descendre ? C’est ce que propose le navire “Villa Vie Odyssey”, sur lequel vous pourrez profiter de vacances à vie.

Il existe de nombreuses croisières partout dans le monde qui permettent de découvrir de multiples pays sans quitter le navire. Cependant, une seule permet à ses passagers de profiter de vacances à vie. Il s’agit de la “croisière sans fin” du navire “Villa Vie Odyssey” qui propose un tour du monde de 3 ans et demi renouvelables. L’idéal pour profiter de vacances ininterrompues.

Tout a été pensé pour le confort des passagers car l'itinéraire a été choisi selon les saisons dans les différentes parties du monde. Ainsi, il fera toujours beau sur le bateau qui naviguera toujours au printemps et en été, alternant entre l’hémisphère nord et sud. Au total, le bateau passera par 425 ports et traversera 147 pays.

Crédit photo : @villavieresidences / Instagram

Des vacances infinies

Bien sûr, les passagers qui monteront à bord de ce navire pourront choisir le temps qu’ils voudront rester sur le bateau. Il est possible de profiter de la croisière pendant quelques jours, des mois, des années… ou toute une vie ! Les visiteurs peuvent monter à bord du bateau et le quitter quand ils le souhaitent.

Sur le navire, tout est fait pour le confort des passagers. Le bateau contient de nombreuses infrastructures comme des piscines, un spa, trois restaurants, cinq bars et salons, une bibliothèque, un centre médical et un centre d’affaires.

Crédit photo : Villa Vie Residences / Facebook

Si vous voulez passer un an sur ce bateau, vous devrez dépenser 32 485 dollars, soit près de 30 000 euros. Un séjour de trois ans est quant à lui accessible pour 97 455 dollars (90 000 euros). Il est également possible d’acheter une cabine dans le bateau au prix de 99 000 dollars (91 356 euros) et jusqu’à 249 000 dollars (229 775 euros) pour les plus onéreuses. Comptez également des frais mensuels pour les propriétaires entre 1 750 dollars (1 615 euros) et 4 000 dollars (3 691 euros) par personne. L’achat d’une cabine est garanti 15 ans, ce qui équivaut à la durée de vie estimée du navire.

Le départ de cette croisière pas comme les autres est imminent : le bateau partira le 30 mai 2024 depuis Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord. 300 personnes sont attendues pour embarquer.