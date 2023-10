Pour éviter la maison de retraite, ce couple décide de passer la fin de sa vie... sur un bateau de croisière

En Australie, Marty et Jess Ansen ont fait le choix de passer leur retraite sur une croisière en mer. Cela fait maintenant plus de 500 jours que les retraités sont sur le bateau, et ils sont loin d’avoir fini leur périple.

Marty et Jess Ansen forment un couple de retraités et d’arrière-grands-parents. Pendant l’épidémie de Covid-19, ils ont tous les deux souffert des nombreux confinements imposés en Australie. Une fois que l’épidémie s’est terminée, Marty et Jess ont pris une décision radicale : changer de mode de vie pour passer leur retraite sur l’eau.

Les retraités ont toujours apprécié les croisières en mer et pour cette raison, ils ont décidé de vivre sur un bateau. Ils ont embarqué pour la première fois sur le navire Princess Cruises, le 16 juin 2022. Depuis, ils n’ont pratiquement pas quitté le bateau, sauf pour participer à quelques excursions et voir leur famille.

Ils passent 500 jours sur un navire

Au total, Marty et Jess ont vécu plus de 500 jours de voyage à bord du navire et ont enchaîné 51 croisières consécutives. Avec autant de temps sur le bateau, ils sont devenus des habitués parmi les 2000 passagers. Les retraités ont même passé plus de jours sur le navire que certains membres de l’équipage, dont le capitaine.

“Tout le monde les connaît à bord du navire, ce sont des célébrités”, a affirmé Ren Van Rooyen, le directeur de l’hôtel du navire.

Selon Marty et Jess, cette vie sur l’eau est bien plus économique que de vivre en maison de repos. Les retraités vivent “une vie merveilleuse” puisqu’ils ont de nombreuses occupations à bord du bateau : soirées dansantes, petits-déjeuners bien garnis, dîners, balcon avec vue sur mer, spectacles, escales… Ils profitent de tout sans avoir à faire de tâches ménagères.

Leur voyage à bord de ce navire devrait s’achever dans huit mois. Cependant, Marty et Jess ont bien l’intention de continuer à vivre de cette façon pendant encore deux ans. Ils envisagent de monter à bord du Crown Princess, un navire encore plus imposant, afin d’en profiter pleinement.