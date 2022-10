Oserez-vous séjourner dans cet hôtel suspendu dans le vide, en plein coeur des montagnes en Italie ?

Situé dans la région de Tyrol, en Italie, l’hôtel flottant Hubertus doit notamment sa réputation à son design futuriste et son spa suspendu. Zoom.

Au cœur de la montagne italienne, dans la région de Tyrol, a élu domicile l’hôtel Hubertus. Conçu par l’entreprise d'architecture Noa Network, cet hôtel est connu pour son spa, suspendu dans le vide à 15 mètres au-dessus du sol ainsi que pour sa piscine à débordement flottante également.



Crédit : AD

Crédit : AD

La plateforme suspendue s'étend vers l'extérieur sur 20 mètres et flotte dans les airs. Et ce n’est pas tout. Une passerelle suspendue relie également le spa et la piscine à un autre espace de détente vitré pouvant accueillir jusqu'à 27 personnes.

Crédit : AD

Crédit : AD

Un spa unique

Dans cet hôtel, le bien-être et la relaxation sont l’essence même de la structure. La clientèle vient y passer une nuit pour se détendre et se relaxer en pleine nature dans un espace unique et insolite. Lukas Rungger, l'architecte principal et cofondateur de Noa Network, s’est exprimé sur ce projet qui a été finalisé en juin 2022 : "L'essence de ce projet consiste à renverser les horizons, avec pour résultat un sentiment d'émerveillement pour l'observateur".

Crédit : AD

Crédit : AD

Il a ajouté : "Les visiteurs du spa découvrent une variété de paysages en constante évolution dans les espaces de bien-être, où leurs perspectives changent constamment, qu'ils soient allongés dans le sauna, assis dans l'espace de détente ou flottant dans la piscine."

Crédit : AD

Crédit : AD

L'hôtel a également été conçu dans un style d’architecture futuriste à partir de panneaux en aluminium dans des tons bruns. À cela s’ajoute une décoration très moderne avec des touches de bois naturel, afin que l’hôtel soit en harmonie avec l'environnement qui l’entoure. Côté prix, une nuit dans l’établissement tourne autour de 400€. Une expérience unique. Alors, tenté.s ?

Crédit : AD

Crédit : AD