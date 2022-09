15 destinations pour une nuit insolite en amoureux

Prêts à passer une nuit insolite en amoureux pour la Saint-Valentin, un anniversaire de mariage ou un anniversaire de rencontre ? Découvrez notre sélection coup de cœur de 15 hébergements pour passer une nuit insolite à deux, partout en France.

Si on vous dit week-end en amoureux, avez-vous déjà une idée de ce que vous souhaitez offrir à votre partenaire ? Peut-être hésitez-vous entre une nuit dans un hôtel 5 étoiles avec spa et espace privatif, une nuit en pleine nature ou encore une nuit dans des hébergements insolites comme un château, une bulle ou une cabane en bois ? Pas de panique, nous allons vous aider !

Comme vous le savez, chez Demotivateur, on adore vous concocter des sélections idéales avec toutes les infos à connaître pour vous faire plaisir. Et pour un cadeau mémorable pour son amoureux ou son amoureuse, nous sommes allés faire du repérage d’escapades mémorables pour un weekend romantique à deux. Mais attention, pas n’importe quel séjour dans des hébergements dits “classiques”. Nous avons cherché les hébergements les plus insolites de France pour passer un week-end romantique idyllique. Un bon moyen d’oublier son quotidien, de sortir de sa maison, de se retrouver juste tous les deux sans le reste de la famille et de profiter de cette bulle romantique et cette parenthèse enchantée.

Pour cette nouvelle sélection spéciale nuit insolite en amoureux, nous avons épluché les infos d’une multitude de sites d’hôtels et autres hébergements disponibles en France. L’objectif est simple : passer une nuit inoubliable avec votre amoureux ou amoureuse. Attention, d’après les infos de certains hébergements, des offres et autres activités sont proposées pour rendre ce weekend encore plus romantique et mémorable.

Que vous décidiez de tenter l’expérience des cabanes en bois perchées dans les arbres, de vivre une nuit dans le château de la ville de Mirambeau, de réserver une chambre dans un hôtel de luxe avec spa, jacuzzi et sauna, ou encore de dormir dans une bulle féerique en pleine nature; il y en aura pour tous les goûts et à tous les prix. On préfère vous prévenir : le plus dur sera de choisir ! Alors préparez-vous à décoller vers votre destination pour une nuit insolite et romantique en amoureux.

10 hébergements insolites à réserver en France

- Nuit insolite 1 : une cabane en bois perchée dans les arbres

Passer une nuit romantique en amoureux perchés dans les arbres, avec la nature et les animaux, ça vous tenterait ? Située dans la ville de Levie (Corse du Sud) cette cabane en bois à quatre mètres de haut offre une vue magnifique du domaine grâce à son balcon privatif. Le petit plus de cette cabane perchée : la dégustation du déjeuner ou du dîner composé de spécialités corses. Déconnexion totale et séjour romantique garantis, à condition de ne pas avoir le vertige ! En plus, l’espace dispose d’une piscine et d’un hammam. Réservez sans plus attendre. Le prix ? À partir de 390€ la nuit, petit-déjeuner inclus.

Des cabanes en pleine nature - ©Facebook Cabane Pignata

- Nuit insolite 2 : une bulle féerique

Quoi de plus romantique que de dormir dans un lit avec une vue sur le ciel étoilé ? Ce logement situé dans la ville de Carnoules (Var) vous offre la possibilité de dormir dans une bulle transparente. Une expérience en pleine nature avec le même confort que celui d’une chambre d’hôtel. Le petit plus de cette chambre insolite : d’après les infos du site, le jacuzzi est inclus dans le prix de la nuit. De quoi passer un moment de détente entouré des arbres et de la nature. Une réservation idéale pour une chambre dans une bulle féerique. Le prix ? À partir de 170€ la nuit, petit-déjeuner inclus.

La bulle féérique pour dormir sous les étoiles - © Site introuvable.com

- Nuit insolite 3 : un avion

Si vous adorez les voyages en avion, quoi de plus love que de passer une nuit romantique dans un avion authentique. L’appareil de 1962 dispose de tout le confort moderne d’une chambre d’hôtel et d’une décoration d’époque. Une façon de vivre une nuit romantique en apesanteur sans décoller de la ville où vous vous trouvez. L’occasion aussi pour certains couples de réaliser leur fantasme et de décoller pour le septième ciel. Rendez-vous dans la ville de Saint Michel Chef Chef (Loire-Atlantique) pour séjourner dans cet hébergement insolite et original. Le prix ? À partir de 109€ la nuit, petit-déjeuner non-inclus.

Une nuit dans un avion qui reste à terre - © Facebook Camping Haut-Village

- Nuit insolite 4 : une maison sous terre

Si vous êtes un couple fan des trilogies du Seigneur des Anneaux et de The Hobbit, cette expérience est faite pour vous ! Quoi de mieux que de dormir dans une maison sous terre comme dans The Hobbit ? Pour cela, on choisit le domaine de la Pierre Ronde à Saint Martin de Mer (Côte-d'Or) et plus particulièrement la maison de la famille Elébor. Aussi petite soit-elle, elle dispose d’un étage dans cet intérieur confortable et chaleureux. Une ambiance cosy dans cette maison, pour une nuit originale. Le prix ? À partir de 180€ la nuit, petit-déjeuner non inclus.

Une nuit dans une maison du genre The Hobbit - © Site Le domaine de la Pierre Ronde

- Nuit insolite 5 : un château

Envie de devenir un roi ou une reine le temps d'une nuit ? Direction le Château de Mirambeau, dans la ville du même nom (Charente-Maritime). Cette destination vous propose de vivre une expérience royale dans un château à la décoration de style Renaissance. En réservant un séjour dans ce château composé de 40 chambres, vous pourrez profiter d’un dîner dans un restaurant gastronomique, d’une cognathèque pour en apprendre davantage sur ce spiritueux et sur les autres alcools, d’un jardin d’hiver couvert situé au dessus du parc, de deux courts de tennis ou encore de deux piscines et d’un spa comprenant jacuzzi, sauna et hammam. Bref tout le confort moderne et luxueux dans un décor authentique. Le prix ? À partir de 203€ la nuit, petit-déjeuner non inclus.

Une nuit royale dans un château - © Site Château de Mirambeau

- Nuit insolite 6 : la conquête de l’Ouest

Avis à tous les fans de westerns, cowboy ou cowgirl dans l’âme. Les Étangs du Moulin à Cessières-Suzy (Picardie), à 2h de Paris, vous offre la possibilité de vivre une expérience légendaire. Pendant tout un weekend, vous séjournerez dans un chariot ou une roulotte en pleine nature. Ambiance conquête de l’Ouest garantie ! Le prix ? À partir de 142€ la nuit, petit-déjeuner non inclus.

Dormir dans des chariots ou roulottes - © Les Étangs du Moulin

- Nuit insolite 7 : en plein coeur de Paris, au bord de l’eau

Vous habitez Paris et vous souhaitez découvrir la ville autrement ? L’hôtel Off Paris Seine vous propose de découvrir Paris sous un autre angle le temps d’une soirée. Situé sur la Seine, profitez du premier hôtel et bar sur l’eau de la ville situé tout près de la gare d’Austerlitz. Le prix ? À partir de 152€ la chambre, petit-déjeuner non inclus.

Une soirée parisienne insolite - © Site Off Paris Seine

- Nuit insolite 8 : une maison troglodyte

Envie de faire découvrir un nouveau type d’hébergement ? Misez sur l’hôtel écologique Troglododo. L’établissement se situe au pied de la vallée de l’Indre, dans la ville d’Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), un lieu entouré de nature. L’hôtel se compose de chambres troglodytes avec des murs en pierres calcaires. Le prix ? À partir de 112€ la nuit, petit-déjeuner non inclus.

Un séjour dans des maisons troglodytes- © SiteTroglododo

- Nuit insolite 9 : un mas de Provence

La Provence regorge de mas traditionnels, ce style de maison très charmant et typique de cette région de France. Pour une nuit romantique en Provence, nous vous avons sélectionné le Relais & Châteaux Baumanière situé dans l’un des plus beaux villages du sud de la France : Les Baux de Provence. Sa bâtisse du XVIIe siècle propose différentes chambres avec baignoire ou douche et produits de toilette typiques de la Provence. Le petit plus : les nombreuses activités disponibles comme l’accès au spa ou encore le dîner dans l’un des deux restaurants gastronomiques. Le prix ? À partir de 240€ la chambre double, petit-déjeuner non inclus.

Un mas de Provence pour un séjour romantique - © Site Baumanière

- Nuit insolite 10 : une Ecolodge du Nord de la France

Pour une expérience relax en plein cœur de la nature, direction le Nord de la France et plus particulièrement la ville de Licques (Nord-Pas-de-Calais). En lisière de forêt, l’offre vous propose de réserver une écolodge Tipi. Avec son bain nordique d’eau chauffée à 38°C, profitez d’une expérience 100% nature. Le petit plus : la terrasse en bois exposée plein sud qui offre une vue panoramique sur la vallée de Licques. L’occasion d’y prendre son petit-déjeuner et de se love dans les bras de son conjoint en buvant une coupe de champagne le soir venu. Le prix ? À partir de 260€ la nuit, petit-déjeuner inclus.

Une écolodge dans le Nord de la France - © Site Abracadaroom.com

5 hébergements insolites de luxe à réserver dans une ville de France

- Nuit insolite de luxe 1 : une cabane en bois près de la ville de Carcassonne

Une nuit romantique en amoureux perchés dans les arbres avec tout le confort du luxe, ça vous tente ? Située sur le Domaine du Joucla, près de la ville de Carcassonne (Aude) cette cabane en bois de luxe est perchée à huit mètres de haut. Au programme : une ambiance unique, une terrasse panoramique, un jacuzzi privatif sur la terrasse, un sauna privatif et un petit-déjeuner continental inclus dans le tarif. Déconnexion totale et séjour romantique. À partir de 370€ la cabane de luxe, petit-déjeuner non inclus.

Une cabane en bois de luxe - © Site domaine-joucla.fr

- Nuit insolite de luxe 2 : une escale à Tahiti sans quitter la ville de Paris

Une expérience unique à seulement 35 kilomètres de Paris. L’établissement offre une suite exceptionnelle comprenant entre autres : un espace privatif composé d’une piscine et d’un jacuzzi, avec un coin terrasse privatif avec une plage de sable blanc. C’est sans conteste la destination idéale pour une nuit romantique mémorable. Le plus : la possibilité de choisir entre l’offre Romantique, Coquine ou Déclaration et la possibilité de s’offrir une bouteille de champagne en supplément. Le prix ? À partir de 745€ la nuit à Escale à Tahiti, petit-déjeuner inclus.

Une escapade à Tahiti depuis Paris - © Site Escale à Tahiti

- Nuit insolite de luxe 3 : l'hôtel 4 étoiles dans la ville de Saint-Véran

L’hôtel 4 étoiles d’Alta Peyra est la destination parfaite pour passer un weekend détente en amoureux. Au programme : une vue panoramique époustouflante sur les montagnes enneigées à 2.600 mètres d’altitude en plein cœur du Parc naturel régional du Queyras (Hautes-Alpes). Cet hébergement luxueux dispose d’une piscine ouverte chauffée et d’une terrasse, l’espace parfait pour prendre son dîner ou déguster une flûte de champagne. L’hôtel offre également un spa de la marque de cosmétiques Nuxe, de quoi partager un moment à deux tout en se relaxant. Vous ne saurez plus quelle prestation choisir entre le sauna, le hammam, le bain à remous ou encore la piscine. Le prix ? À partir de 161€ la chambre prestige, petit-déjeuner non-inclus.

Un hôtel 4 étoiles dans le plus haut village d’Europe -© Site Alta Peyra

- Nuit insolite de luxe 4 : en plein coeur de la ville de Paris, dans une ambiance de cinéma

Fans de cinéma ? Cette expérience de luxe en plein cœur de Paris est faite pour votre couple. Le Seven Hôtel est la destination parfaite pour tous les amoureux du septième art. Cet hôtel à Paris est doté de 28 chambres et 7 suites, chacune d'entre elles est une invitation à l'émerveillement. Les différentes chambres sont réparties en 4 univers différents et les 7 suites proposent une ambiance love et une thématique unique. Le prix ? À partir de 527€ la nuit pour une suite et 422€ la nuit pour une chambre double, petit-déjeuner non-inclus.

Une nuit romantique à l'ambiance cinématographique - © Site sevenhotelparis.com

- Nuit insolite de luxe 5 : une église transformée en hôtel dans la ville Nantes

Pas besoin d’être croyants pour séjourner dans cet établissement atypique. Le Sozo Hôtel situé dans le cœur de la ville de Nantes (Loire-Atlantique) a conservé son architecture d’époque : voûtes, vitraux et chapelle. L’établissement ne compte pas moins de 4 étoiles, signe que cette expérience ne laisse pas ses clients indifférents. Le petit plus : le bar de l’hôtel se trouve dans l’ancien chœur, idéal pour déguster une flûte de champagne en amoureux. Le prix ? À partir de 129€ la chambre, petit-déjeuner non-inclus.

Une église transformée en hôtel - © Site officiel Hôtel Sozo

Une chambre idéale pour une nuit pleine de love

Grâce à notre sélection, vous avez maintenant des idées d'hébergements insolites pour passer un nuit love et inoubliable en amoureux. Une bonne alternative à la soirée romantique à la maison. Si ces destinations insolites vous ont conquis, sachez qu’elles sont déclinables pour un séjour plus long (week-end, semaine, etc.) et même pour un séjour familial. Sachez également que cette liste de chambres insolites est exhaustive. Il existe une multitude d’hébergements insolites, dans de nombreuses villes de France.

Vous avez donc toutes les infos nécessaires pour offrir un weekend romantique à votre conjoint et passer une une nuit magique en amoureux. Le plus dur sera de choisir entre tous ces hébergements disponibles en France. Une chose est sûre, la réservation de la chambre que vous aurez choisie sera parfaite ! Il suffit juste de vérifier toutes les infos avant d’effectuer votre réservation. Ce serait dommage de louper le petit-déjeuner par exemple.

De notre côté, on a quelques chambres insolites coups de cœur pour ce week end love : le château médiéval, l’hôtel de luxe à Paris spécial cinéma et la cabane en bois en pleine nature. Et vous, pour quelle nuit insolite en amoureux allez-vous craquer ?