Ken et Eliza, un couple de retraités originaires de l’Arizona, ont décidé de déménager au Mexique. Ils vivent avec 1 800 dollars par mois et font des économies.

Ken et Eliza Johnson sont un couple de retraités originaires de l’Arizona, aux États-Unis. À l’approche de leur retraite, ils ont décidé de déménager pour partir vivre au Mexique. En effet, de nombreux Américains prennent cette décision dans l’espoir d’une vie meilleure. Là-bas, le coût de la vie est moins élevé et la vie est plus paisible.

Ken et Eliza se sont installés à Ajijic, dans la région du lac Chapala. Après des années à élever leurs enfants et gravir les échelons professionnels, le calme de cette région est le bienvenu. Le lieu est entouré de montagnes, le climat est doux toute l’année et la ville est animée et chaleureuse. Comme eux, cette famille canadienne vit au Mexique avec moins de 3 400 euros par mois.

“Nous avons adoré les rues pavées d’Ajijic, ses maisons colorées en adobe, ses excellents restaurants et sa scène artistique florissante. Nous ne nous sommes jamais sentis en danger ni n’avons eu de difficultés à communiquer en anglais. Ce rythme plus tranquille était tout simplement idéal pour la retraite”, a expliqué le couple.

Des frais pour déménager

Quand on souhaite vivre au Mexique, il est important de bien planifier son projet car des conditions de ressources sont imposées. Pour avoir un visa de résidence temporaire, qui permet de rester de six mois à quatre ans dans le pays, il faut avoir un revenu mensuel entre 2 200 et 2 400 euros, ou 40 000 euros sur un compte épargne.

Pour un visa de résidence permanente, le revenu mensuel doit être de 4 000 euros, ou le solde d’épargne d’au moins 160 000 euros chaque mois pendant un an. La résidence permanente est valable à vie et permet d’acquérir la citoyenneté mexicaine.

“C’est libérateur”

Pour Ken et Eliza, le coût total de leur déménagement a été de 7 500 dollars, soit près de 7 000 euros. Ils ont déboursé 500 euros pour les demandes de visa, 3 000 euros pour le déménagement, 600 euros d’avion, 1 000 euros pour le premier loyer et l’achat des meubles ainsi que 1 300 euros pour l’achat et l’assurance de leur voiture d’occasion.

Malgré ces dépenses, le couple ne regrette pas son choix. Cette recherche d’une vie moins coûteuse rappelle le parcours de cette Américaine installée au Portugal, dont les dépenses ont été divisées par deux.

“Tout ce qu’on a laissé derrière nous ne nous manque pas. Je sais que ça fait cliché, mais c’est libérateur de vivre dans un espace plus restreint”, a déclaré Ken.

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1 800 dollars par mois

Aujourd’hui, Ken et Eliza vivent avec un budget de 1 800 dollars par mois, soit 1 600 euros. Ce budget comprend 450 euros de loyer, 400 euros de courses par mois en comptant quelques sorties au restaurant, 150 euros pour l’essence et l’entretien de la voiture, 300 euros pour les soins de santé, l’assurance maladie et les médicaments. Près de 300 euros sont consacrés aux loisirs comme le cinéma, les concerts, la salle de sport, les boîtes de nuit et les déplacements. Enfin, le couple compte 230 euros de dépenses supplémentaires pour s’acheter des vêtements ou des articles personnels.

“Nos dépenses totales sont environ 65 % inférieures à notre ancien mode de vie en Arizona. Et les soins de santé ne représentent qu'une petite fraction des dépenses aux États-Unis, même avec une assurance haut de gamme. Ce fut une excellente surprise pour nous. Chez nous, on ne pourrait pas vivre aussi bien avec notre argent”, a déclaré le couple dans un article de GOBankingRates repris par Nasdaq.

Si Eliza et Ken étaient en 2023 en location, ils avaient comme projet d'acheter une maison de deux à trois chambres à Ajijic, au Mexique. Ils se sont en effet très bien intégrés puisqu’ils suivent des cours toutes les semaines pour apprendre l’espagnol. Eliza a rejoint une chorale tandis que Ken fait du bénévolat dans une église et joue au tennis deux fois par semaine avec un groupe local. Le couple a également rejoint un club de randonnée et vit une retraite de rêve.