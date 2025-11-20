Le Massif de Sancy en Auvergne, le lieu incontournable de vos vacances d'hiver

Alors que les vacances d’hiver approchent à grands pas, cap sur le Massif de Sancy, lieu incontournable, pour un séjour de rêve à la montagne pour les petits comme pour les grands.

Au cœur de l’Auvergne se cache la destination parfaite pour des vacances à la montagne. Bienvenue dans le Massif de Sancy, un espace naturel féérique qui va ravir toute la famille grâce à ses paysages enneigés, ses panoramas à 360°, ses activités de glisse aussi amusantes les unes que les autres et ses spécialités culinaires gourmandes. Suivez le guide !

Le lieu idéal pour les amoureux des sports d'hiver

Idéalement situé au centre de la France, avec un accès facile en voiture, le Massif de Sancy est le lieu incontournable pour les amateurs de glisse. Le domaine abrite en effet trois stations de ski familiales : Super-Besse, le Mont-Dore et Chastreix-Sancy.

Au total, elles proposent 76 pistes de descente pour tous les niveaux et des écoles de ski pour faire progresser les skieurs en herbe.

Station du Mont-Dore / Crédit photo: Massif du Sancy

Et après l’effort, quoi de mieux que de s’amuser dans les espaces ludiques des stations. Au programme : descentes en luge, construction d’igloos ou encore batailles de boules de neige.

Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les goûts !

Des activités à sensations fortes à foison !

De leur côté, les vacanciers en quête d’adrénaline sont invités à tester la tyrolienne géante de Super-Besse et la tyrolienne à virages du Mont-Dore, unique en son genre ! Des activités vertigineuses qui vous donneront l’impression de voler. Les plus téméraires pourront tester le 2 roues des neiges, le fatbike avec ses pneus surdimensionnés ou le Super-Coaster, la luge sur rails qui vous fera monter votre taux d’adrénaline !

Pour encore plus de souvenirs et de fous rire, le snake Gliss, train de luges accrochées les unes aux autres, vous fera vivre une descente « décoiffante».

Tyrolienne géante de Super-Besse /Crédit photo: Massif du Sancy



Des randonnées en immersion en pleine nature

La montagne rime avec randonnée. Cela tombe bien car le Massif de Sancy est un véritable paradis hivernal. Né de l’activité volcanique, ce lieu offre de magnifiques panoramas à 360°. Vous l’ignorez peut-être, mais l’espace nordique du Sancy est le plus grand domaine nordique du Massif Central. Un paysage de conte de fées à parcourir à pied, en ski de fond ou en raquettes.

Les amoureux des animaux pourront faire une balade en chiens de traîneau. Une promenade inoubliable bercée par les foulées des adorables boules de poils.

Crédit Photo : Massif du Sancy

Un séjour bien-être pour décompresser

Outre ses activités, le Sancy est la destination parfaite pour celles et ceux ayant besoin d’une parenthèse de bien-être.

Et pour cause : le Sancy dispose d’espaces de remise en forme qui proposent soins, massages, hammam, rituels de beauté… Tous les ingrédients sont réunis pour se détendre de la tête aux pieds, le tout après une journée sur les pistes.

Crédit Photo : FUAJ - HI Le Mont-Dore

Une spécialité culinaire à tomber

Dans le Sancy, la cuisine se décline autour du fromage! Qui ne connait pas le Saint-Nectaire, ce fromage star emblématique au lait de vache au subtil goût de noisette. Le Massif du Sancy est au cœur de la zone AOP et le Saint Nectaire se déguste sur toutes les tables avec les 4 autres fromages AOP, le Cantal, le Salers, La Fourme d’Ambert et le Bleu d’Auvergne.

La recette «star» est la truffade, un plat composé de pommes de terre, de tomme fraîche de Cantal et d’ail généreux et succulent servi avec de la charcuterie du pays.

Crédit photo : Massif du Sancy



Le Massif du Sancy réunit tous les ingrédients pour passer un séjour de rêve à la montagne, loin des tracas du quotidien. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire cet hiver.

Plus d’infos sancy.com