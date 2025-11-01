Située à 4 heures de Paris, cette île paradisiaque est parfaite pour partir en vacances au soleil en novembre

Si vous cherchez un voyage pour fuir la grisaille, voici la destination idéale pour profiter du soleil en automne sans se ruiner.

C’est bien connu : le mois de novembre rime avec déprime. Une période marquée par des journées plus courtes et le mauvais temps. Pour lutter contre la dépression saisonnière, rien de mieux que de partir au soleil pour faire le plein d’énergie avant d’attaquer l’hiver.

Si certaines destinations ensoleillées nécessitent de partir à l’autre bout du monde et un budget XXL, d’autres sont beaucoup plus accessibles. C’est notamment le cas de cette île paradisiaque, située à seulement quatre heures de vol depuis Paris.

Crédit Photo : iStock

Un climat doux tout au long de l’année

Star des Canaries, Tenerife est l’endroit parfait pour se ressourcer loin des tracas du quotidien. Il faut dire que cet archipel espagnol, situé dans l’océan Atlantique Nord, réunit tous les ingrédients pour plaire. À commencer par son climat doux et son temps ensoleillé tout au long de l’année.

Connue pour son été indien, cette île propose, entre septembre et février, des températures variant entre 23 et 26 °C. Un temps idéal pour se baigner sans avoir froid puisque la température de l’eau de la mer tourne autour de 22,4°C.

Des paysages magnifiques

Avis aux amateurs de farniente : Tenerife abrite des plages de sable fin et bordées d’eau turquoise. Parmi les spots les plus prisés, on peut citer la Playa de la Tejida ou la Playa del Duque.

Crédit Photo : iStock

Les amoureux de la randonnée y trouveront aussi leur compte puisque l’île regorge de paysages naturels à couper le souffle. Entre montagnes et roches volcaniques,les promeneurs ne sauront plus où donner de la tête.

Dans le détail, Tenerife possède plus de 1500 kilomètres de sentiers de randonnées à couper le souffle.

Un coût de la vie moins élevé

La vie sur place a pour avantage d’être accessible à toutes les bourses. À titre d’exemple, une pinte de bière coûte moins de deux euros. Au restaurant, dix euros suffisent pour se régaler les papilles avec un plat de poisson.

Selon le site « Combien ça coûte », le prix d'un repas au restaurant à Tenerife s’élève en moyenne à quinze euros.

Concernant l’hébergement, la saison automnale est la période idéale pour réserver une chambre d’hôtel sans se ruiner. Et pour cause : certains établissement « bradent jusqu’à la moitié du prix, parfois avec surclassement gratuit », souligne le site spécialisé LyceeBSO.

Enfin, il est possible de louer une voiture pour la journée pour moins de dix euros, à condition de s’y prendre au dernier moment pour profiter des bons plans.

Soleil, mer, paysage naturel, vie moins chère…Tenerife offre une parenthèse enchantée à ses touristes. Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !