Cette station de ski méconnue est la meilleure pour partir en vacances d'hiver en famille à petit prix

Vous avez envie de faire du ski cet hiver mais vous avez peur de faire un trou dans votre budget ? Voici une station de ski peu chère et familiale, qui devrait correspondre à vos envies.

En hiver, les vacances au ski sont un incontournable pour de nombreuses familles. Cependant, ces séjours coûtent très chers. Selon une récente étude menée par Airbnb, il faut compter en moyenne 450 euros pour un adulte, et jusqu’à 1 450 euros pour une famille de quatre personnes pour un séjour au ski, sans compter le prix du parking qui peut être exhorbitant. C'est notamment le cas dans ce domaine skiable où le parking est à 30 euros la journée, ce qui fait enrager les visiteurs.

Crédit photo : iStock

Si l'on connaît la station de ski française qui a été élue "meilleure du monde", il existe une station dans les Pyrénées qui est bien moins chère que les autres. L’occasion idéale pour passer des vacances d’hiver en famille à petits prix.

Une station de ski familiale

Il s’agit de la station de Saint-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyrénées. Situé à partir de 830 mètres d’altitude, ce domaine skiable de 100 kilomètres de piste est l’une des destinations les plus recherchées sur Airbnb par les Français cette saison puisqu’il a enregistré une hausse de 35% du nombre de recherches.

Crédit photo : Station de ski de Saint-Lary - Altiservice / Facebook

Si cette station de ski plaît autant, c’est parce qu’elle est idéale pour les familles. Selon Marie France, elle possède le label “Famille Plus”, des structures adaptées aux enfants, un espace dédié à la luge, une zone consacrée aux débutants et une piste de luge gratuite et sécurisée pour les enfants jusqu’à 6 ans.

“L’accessibilité a été renforcée cette année, notamment au niveau du télésiège de l’Adet, afin de faciliter l’apprentissage des débutants et leur offrir des conditions de progression sereines et sécurisées”, a indiqué la station à Actu.

Skier sans se ruiner

Les restaurants et les commerces sont situés à proximité des logements, vous n’avez donc pas besoin d’utiliser votre voiture pour vous déplacer. Cette station propose des prix atractifs. Comptez 54 euros pour un forfait de ski d’une journée pour un adulte, et encore moins pour un adulte accompagné d’enfants. Il existe également un forfait famille afin de payer le même tarif que les jeunes.

Vous l’aurez compris : aller dans cette station de ski en famille vous reviendra bien moins cher. En plus de cela, le domaine skiable propose des hébergements économiques avec des formules qui comprennent le séjour, l’hébergement et le ski. Les pistes sont ouvertes depuis ce vendredi 5 décembre et pour l’occasion, le domaine propose une offre exceptionnelle à - 35%. Une belle réduction à ne pas manquer si vous voulez faire du ski en famille cet hiver sans vous ruiner !