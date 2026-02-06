Découvrez 10 plus beaux sites naturels du monde, élus par le célèbre guide de voyage Lonely Planet

Vous avez envie de voyager et d’en prendre plein les yeux ? Voici les 10 plus beaux sites naturels du monde, selon le guide Lonely Planet.

Avis aux amateurs de voyage ! Il existe tellement de beaux paysages dans le monde que l’on peut parfois se perdre. Où faut-il aller pour voir les plus beaux endroits sur Terre ? Pour répondre à cette question, le guide de voyage Lonely Planet a dressé un classement des 10 plus beaux sites naturels du monde.

Ces paysages sont à couper le souffle et sont tous différents selon vos envies : entre mer, montagne, désert, forêt, canyon, il y en a pour tous les goûts ! Voici les 10 plus beaux sites naturels du monde.

Les Rocheuses canadiennes

Les Rocheuses canadiennes englobent quatre parcs nationaux : Banff, Jasper, Kooteney et Yoho. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce territoire abrite des montagnes, des glaciers et des lacs. Découvrez notamment les chutes spectaculaires Takakkaw, le célèbre glacier Athabasca ou encore le lac Louise, alimenté par la fonte des glaces. Vous pourrez découvrir des étendues d'eaux turquoises, des canyons et des sommets enneigés et apercevoir des animaux comme des marmottes, des ours et des oiseaux.

Le Salar d’Uyuni, en Bolivie

Le Salar d’Uyuni est le plus grand désert de sel du monde. Il s’étend sur une superficie de 12 000 km2 et contient plus de 10 milliards de tonnes de sel d’un blanc éclatant. Il s’est formé suite à l’assèchement d’un lac préhistorique. Ce paysage désertique est ponctué de formations rocheuses et d’îles abritant des cactus. Bien que les animaux soient rares, il est possible d’apercevoir des flamants roses, rendant le spectacle encore plus beau.

La Grande Barrière de Corail, Australie

La célèbre Grande Barrière de Corail s’étend sur plus de 2 300 kilomètres, le long de la côte est australienne. Il s’agit du plus grand récif coralien au monde, qui abrite 400 variétés de coraux, 1 500 espèces de poissons et 400 types de mollusques. En faisant de la plongée, on peut voir des palourdes géantes, des poissons et des coraux multicolores, des baleines et des tortues marines. Comme ce site est menacé par le réchauffement climatique, il fait partie des lieux d'exception à voir avant leur disparition.

La Chaussée des géants, Irlande

En Irlande du Nord, vous pouvez assister à un spectacle étonnant : des milliers de colonnes de basalte semblent avoir été taillées par l'Homme pour former des escaliers. Cependant, ce phénomène est entièrement naturel et est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. On compte près de 40 000 marches datant de l’âge volcanique, formées il y a près de 60 millions d’années. La légende raconte que le géant irlandais Finn MacCool aurait construit la Chaussée des géants afin de traverser la mer pour combattre le géant écossais Benandonner, raison pour laquelle ce lieu porte ce nom emblématique.

Les lacs de Plitvice, Croatie

Le parc national des lacs de Plitvice, classé au patrimoine de l’UNESCO, comporte 16 lacs, tous reliés par une succession de cascades. Réputé pour la pureté de ses eaux, ce territoire est le joyau de la Croatie. D’une superficie de près de 300 km2, il est constitué de forêts, de formations calcaires, de champs de bruyères, de tourbières et d’habitats rocheux.

Le désert de Sossuvlei, Namibie

Direction l’Afrique, en Namibie, pour ce désert à couper le souffle. Dans le désert de Sossulvei, on retrouve les plus hautes dunes du monde, s’élevant jusqu’à 300 mètres de haut. Il s’agit de dunes anciennes, aux teintes orangées et ocres. Si le climat est très aride, quelques espèces survivent sur ce territoire grâce à la brume de mer, comme des lézards et des scarabées.

Le Grand Canyon, États-Unis

C’est un lieu mythique, et pour cause : le Grand Canyon fascine les visiteurs pour sa grandeur et ses paysages à couper le souffle. Creusé par le fleuve Colorado pendant 6 millions d’années, il va jusqu’à 1 500 mètres de profondeur par endroits et fait 446 kilomètres de long, comme l’indique l’Office du tourisme des États-Unis. Ce paysage spectaculaire est idéal pour faire de la randonnée et admirer sa roche volcanique.

Le Salto del Angel, Venezuela

Le Salto del Angel (“saut de l’ange”) est la plus haute cascade au monde. Il s’agit d’une gigantesque chute d’eau de 978 mètres de haut, située dans le parc national de Canaima. Classée au patrimoine de l’UNESCO, cette cascade est cependant difficile d’accès car il n’est pas possible de s’y rendre sans guide. Vous devrez y aller à pied, en bateau ou en avion pour pouvoir l’admirer.

Les gorges de Vikos, Grèce

Ces gorges font partie des plus profondes d’Europe. Situé au coeur du parc national de Vikos-Aoös, ce gouffre de 12 kilomètres de long atteint 1 000 mètres de profondeur par endroits. Il est possible d’admirer ce canyon d’en haut ou d’en bas, en randonnant dans les gorges ou en prenant de la hauteur pour admirer la vue.

Le désert d’Atacama, Chili

Le désert d’Atacama est le plus aride du monde puisqu’aucune goutte de pluie n’est jamais tombée dans certains endroits. On retrouve une série de bassins salins où ne pousse aucune végétation, des oasis, des dunes et des sommets volcaniques de plus de 6 000 mètres de haut. Pourtant, parfois, le désert se recouvre de milliers de fleurs, un phénomène magnifique. Il est possible de découvrir des villages incas dans le désert, protégés à l’ombre des volcans éteints, et des flamants roses sur la lagune. En plus de cela, ce site abrite les geysers les plus élevés de la planète, qui crachent de la vapeur en continu.

Vous savez désormais quels pays visiter pour découvrir les plus beaux sites naturels du monde, alors n’attendez plus !