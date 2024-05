Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, voici une liste de merveilles du monde à ajouter à votre bucket list. Suivez le guide !

Ce n’est un secret pour personne : notre planète bleue regorge de beautés naturelles. Du Massif du Mont-Blanc au Parc de Komodo en Indonésie, en passant par les chutes d’Iguazú en Argentine, il existe des endroits à couper le souffle à travers le monde. Sans plus tarder, découvrez une liste des plus belles merveilles naturelles du monde à explorer.

Les Fairy Pools

Cap sur l’Écosse, et plus précisément sur l’île de Skye, où se trouvent les Fairy Pools (piscines des fées), de magnifiques piscines et chutes d’eau bleues cristallines. Comme nom l’indique, ces bassins naturels semblent tout droit sortis d’un conte de fées.

Gorges du Verdon

La France abrite des paysages à couper le souffle. C’est le cas des Gorges du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence). Avec ses lacs et ses points de vue impressionnants, le plus grand canyon d’Europe est la destination idéale pour les amoureux de la nature et les sportifs.

La Vallée de Jiuzhaigou

Située à 3000 mètres d’altitude, la vallée chinoise de Jiuzhaigou attire un grand nombre de touristes. Et pour cause : elle est reconnue pour ses cascades et ses lacs aux eaux cristallines. Parmi les sites célèbres, on peut citer le lac des cinq fleurs, la cascade des perles ou encore les forêts verdoyantes.

Le lac Nakuru

Vous aimez la nature et les animaux ? Si la réponse est oui, le lac Nakuru est fait pour vous. La raison ? Cette magnifique étendue d’eau se trouve au sud de Nakuru, au centre du Kenya. Cette réserve naturelle abrite un grand nombre d’animaux sauvages, dont des flamants roses et des rhinocéros.

La rivière souterraine de Puerto Princesa

La rivière souterraine de Puerto Princesa (Philippines) est un véritable joyau naturel. «Ce parc offre un paysage karstique spectaculaire avec sa rivière souterraine qui se jette dans la mer et subit l'influence des marées», explique l’Unesco sur son site internet.

La Baie d’Halong

Merveille du Vietnam, la Baie d’Halong est située dans le Gold du Tonkin, dans le nord-est du pays. Cette vaste étendue d’eau turquoise est réputée pour son paysage marin : îles calcaires, criques, plages, lacs intérieurs, cavernes, grottes, etc. À noter que la Baie d’Halong a été classée parmi les 50 plus belles merveilles naturelles du monde.

La Seljalandsfoss

Avis aux amateurs de cascades : la chute d’eau de Seljalandsfoss fait la fierté de l’Islande. Située sur la côte sud de l’île, à environ 120 kilomètres de Reykjavík, cette attraction naturelle mesure 60 mètres de haut. Autre point important : les visiteurs ont la possibilité de passer derrières les filets d’eau.

Le cratère du Ngorongoro

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le cratère de Ngorongoro est la caldeira (vaste dépression circulaire qui se forme au niveau d'un volcan) intacte la plus grande de la planète. Cet endroit est considéré comme le berceau de la vie sauvage de la Tanzanie.

L’Oasis de Siwa

Proche de la frontière libyenne, l’Oasis égyptienne de Siwa est un site qui attire de nombreux touristes. Il faut dire que cette zone est une pure merveille : elle abrite une citadelle médiévale, des dattiers, des lacs de sel et une piscine naturelle.

La réserve de Gobustan

Située à une heure de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, la réserve nationale historico-artistique de Gobustan est le rendez-vous incontournable des amateurs d’histoire. La raison ? Ce lieu abrite environ 600000 peintures rupestres, des volcans de boue et des monolithes connus sous le nom de «gaval dash».

