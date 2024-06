Les 5 lieux inoubliables à découvrir en Écosse

Vous avez prévu de voyager cet été et vous souhaitez vous dépayser sans faire un trou dans votre portefeuille ? Dans ce cas, l’Écosse est faite pour vous et je vous propose un aperçu des lieux incontournables de cette destination magique.

Vous aimez les grands espaces, les villes chargées d’histoire, les randonnées enchanteresses et les lacs idylliques ? Ne cherchez plus, c’est en Écosse que vous devez passer vos prochaines vacances.

Et parce que ce pays est l’une des destinations favorites de votre serviteur, laissez-moi vous en faire découvrir les endroits emblématiques. Je vous promets que vous ne voudrez plus jamais rentrer à la maison ! Et bonus non négligeable, la destination est abordable et vous permettra de vous évader à petit prix. Allez, en route !

L’Université de Glasgow

Nous commençons notre voyage dans la ville de Glasgow et plus précisément au sein de l’une des universités les plus renommées du Royaume-Uni. Fondée en 1451, l’Université de Glasgow abrite plus de 20 000 étudiants, mais c’est surtout un incroyable lieu à découvrir.

L'université de Glasgow. Crédit photo : iStock

En effet, en plus d’arpenter ses allées et couloirs si reconnaissables, vous pourrez visiter sa galerie d’art ou son musée, vous ressourcer sur un banc en buvant un chocolat chaud et vous imaginer à Poudlard, le château de l’univers d’Harry Potter.

Et pour profiter de votre séjour dans les meilleures conditions, je vous conseille de loger au EasyHotel Glasgow. Idéalement situé en plein centre de la ville, il offre un pied à terre confortable et abordable pour vous ressourcer après une journée d’exploration ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d’EasyHotel.

EasyHotel Glasgow. Crédit photo : EasyHotel

La Vallée de Glencoe

Après ce retour à l’école, en route pour les contrées sauvages de l’Écosse. À seulement quelques heures de route, vous pourrez vous perdre dans les Highlands et plus précisément au coeur de la vallée de Glencoe.

Glen Etive, vallée de Glencoe. Crédit photo : iStock

Mon paysage préféré de cette région se situe à Glen Etive. Il s’agit d’une vallée dans laquelle serpente la rivière Etive sur 18 km, avant de se jeter dans le loch Etive. Pour les plus cinéphiles, c’est ici qu’a été tournée une scène de Skyfall, opus de la saga James Bond avec Daniel Craig. Accessible en voiture, la vallée présente un panorama typique des Highlands que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Avant de quitter Glencoe, pensez à vous arrêter devant la célèbre Lagangarbh Hut, ou vous aventurer dans la Lost Valley pour une randonnée mémorable.

La "Lagangarbh Hut", vallée de Glencoe. Crédit photo : iStock

L’île de Skye

Un voyage en Écosse n’en serait pas vraiment un sans un passage sur l'île de Skye. Situé au nord-ouest du pays, ce bout de terre dispose de paysages à couper le souffle. Mêlant pics acérés, vallées verdoyantes et monuments anciens, Skye ravira les amateurs d’aventure.

Old Man of Storr, île de Skye. Crédit photo : iStock

Une fois sur l’île, vous n’aurez que l’embarras du choix quant à vos arrêts, mais je vous conseille pour ma part Old Man of Storr, sûrement son paysage le plus emblématique, l’enchanteur Fairy Glen (La Vallée des fées) et le phare de Neist Point.

Fairy Glen, île de Skye. Crédit photo : iStock

Le Loch Ness

Vous avez entendu parler de son monstre, Nessie, mais le Loch Ness est lui aussi un incontournable. Comme chaque région de l’Écosse, il propose des paysages uniques et bucoliques.

Le château d'Urquart, sur les rives du Loch Ness. Crédit photo : iStock

Long de 39 km et bordé de reliefs vallonnés, il vous permettra de déambuler sur de jolies plages, au coeur de forêts semblant tout droit sorties d’un conte, ou de naviguer sur ses eaux paisibles. Terminez la visite au château d’Urquart, pour un morceau d’histoire de l’Écosse.

La vieille ville d’Edimbourg

Avant de rentrer à la maison, impossible de ne pas s’arrêter dans la capitale, Edimbourg. Construite sur des collines volcaniques, la ville permet à ses visiteurs de bénéficier de nombreux panoramas sur les environs.

Le château d'Edimbourg. Crédit photo : iStock

Et pour admirer ses districts, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1995, rien de mieux que de rejoindre les hauteurs en profitant de la visite du château d’Edimbourg.

Victoria Street, Edimbourg. Crédit photo : iStock

Enfin, la vieille ville d’Edimbourg offre un décor de rêve, qui permet de déambuler dans des rues médiévales datant de plusieurs siècles. Achevez votre voyage par un passage dans Victoria Street, pour un souvenir “magique”.