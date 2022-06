Les 9 activités incontournables à faire en Martinique

Si vous avez choisi de partir en vacances en Martinique cet été, voici quelques idées d’activités à faire sur cette belle île des Caraïbes.

À l’approche des vacances d’été, vous cherchez peut-être la destination idéale pour vous détendre lors d’un séjour inoubliable. Si vous avez envie de faire le plein de soleil et de chaleur dans un lieu paradisiaque, vous pouvez vous diriger vers les régions d’outre-mer, comme la Martinique.

Cette île située dans les Caraïbes est connue pour ses grandes plages de sable fin, ses sublimes paysages entre mer et montagne et sa culture antillaise dépaysante. Si vous cherchez des choses à faire pendant votre séjour sur cette belle île, voici quelques idées.

Profiter des plages

Crédit photo : Pixabay

La Martinique est avant tout connue pour ses longues plages de sable fin, qui offrent un côté paradisiaque à l’île. On y retrouve une eau turquoise translucide, des cocotiers et du sable blanc ou même noir. Il est possible de se rendre sur de grandes plages publiques ou découvrir des petites criques plus secrètes, avec moins de monde. Vous pourrez accéder aux plages pour faire des sports nautiques ou simplement vous prélasser au soleil et profiter d’une bonne baignade dans les eaux tropicales.

Faire des activités nautiques

Crédit photo : Pixabay

En plus des plages, la Martinique est célèbre pour ses sports nautiques. Il est possible de faire plusieurs activités dans l’eau, comme du wakeboard, du ski nautique ou encore du kitesurf. Que vous soyez amateurs de sensations fortes ou moins téméraires, il est possible de faire de nombreux sports de glisse comme le surf et la planche à voile, mais aussi du kayak, du paddle ou du jet-ski. Enfin, l’île est très connue pour ses spots de surf, qui permettent de surfer sur de grandes vagues.

Partir en randonnée

Crédit photo : Pixabay

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, aller en Martinique n’est pas toujours synonyme de farniente. En effet, il est possible de faire de grandes randonnées de plusieurs heures, si vous en avez le courage et que vous êtes muni de bonnes baskets. En parcourant les petits sentiers de l’île, vous pourrez découvrir des lieux magnifiques et observer la végétation tropicale de la Martinique. Les randonnées sont nombreuses et permettent de se promener le long des rivières et des cascades et d’escalader des montagnes et des falaises. Après quelques heures de marche, vous pourrez avoir des points de vue remarquables sur l’île.

S'instruire dans des musées

Crédit photo : Pixabay

Si vous avez envie de découvrir la culture martiniquaise, sachez qu’il existe de nombreux musées qui ne demandent qu’à être visités. Vous pourrez retrouver la Savane des Esclaves qui présente le fonctionnement de la fabrication du chocolat et du jus de canne, ainsi que le Musée de la Banane, pour apprendre les secrets de la culture de la canne à sucre et du rhum.

Découvrir les marchés et la gastronomie

Crédit photo : Pixabay

La Martinique est un très bon choix pour s’évader culinairement, car elle a de nombreuses spécialités typiquement antillaises. Pendant votre voyage en Martinique, vous pourrez goûter des plats uniques comme le poulet boucané, les accras, le gratin de bananes ou encore le planteur.

Pour découvrir les spécialités locales, vous pourrez également vous rendre sur les marchés martiniquais, qui vous proposeront des fruits, des légumes et des produits du terroir. L’occasion idéale pour découvrir les produits locaux notamment au marché aux épices de Fort-de-France, une visite incontournable de la Martinique.

Admirer le Rocher au Diamant

Crédit photo : Pixabay

Le Rocher au Diamant est un symbole de la Martinique. Ce lieu incontournable est un espace naturel protégé, et le refuge de nombreuses espèces d’oiseaux et de serpents. Si vous souhaitez y accéder, le Club Med des Boucaniers est situé juste en face de cet îlot volcanique digne d’un décor de carte postale. Si l’on ne peut pas accéder au rocher, il reste l’un des meilleurs sites de plongée de l’île.

Visiter Fort-de-France

Crédit photo : Pixabay

Fort-de-France est la capitale de la Martinique et la seule grande ville de l’île. Elle possède une baie magnifique, classée parmis les plus belles baies au monde. On peut visiter la cathédrale Saint-Louis, un magnifique édifice en bois sculpté qui possède pas moins de 19 vitraux. Vous pourrez également faire un tour au grand marché de Fort-de-France et faire du shopping dans les nombreuses boutiques de la ville.

Admirer le jardin de Balata

Crédit photo : iStock

À Fort-de-France, le jardin botanique de Balata est un lieu incontournable de la Martinique. Il s’agit de l’un des sites les plus visités de l’île, qui permet de découvrir et d’admirer la végétation luxuriante et la Martinique. En vous promenant dans les allées, vous pourrez observer des fleurs sublimes, des arbres centenaires, une palmeraie et même vous aventurer sur un pont suspendu. Enfin, ce lieu est l’endroit idéal pour admirer de nombreux oiseaux, comme les colibris.

Faire de la plongée

Crédit photo : Pixabay

L’une des activités phares de la Martinique reste la plongée. Les eaux tropicales et translucides de l’île sont un lieu idéal pour explorer les fonds marins et découvrir des coraux multicolores et de multiples espèces de poissons. Vous pourrez notamment vous rendre au Cap Salomon, un site de plongée exceptionnel qui permet d’admirer des couleurs multicolores dans les fonds marins.