Les cinq bienfaits procurés par les stations thermales, et on en a bien besoin !

C’est bien connu : les stations thermales offrent une parenthèse de bien-être et une avalanche de bienfaits sur la santé. Sans plus tarder, découvrez toutes les propriétés de l’eau thermale pour le corps et l’esprit. Suivez le guide !

Alors que le printemps approche à grands pas, il est grand temps de prendre soin de vous avant l’arrivée des beaux jours. Cela tombe bien, les stations thermales existent pour nous chouchouter.

Cadre idyllique, nature, moment de bien-être… Les centres thermaux offrent un grand nombre de bienfaits sur la santé. On a tendance à l’oublier ou l’ignorer, mais prendre soin de soi, c’est essentiel ! Dès lors, voici les cinq bienfaits procurés par les stations thermales. Une chose est sûre, on en a bien besoin !

Une déconnexion en pleine nature

La station Balaruc-les-Bains (région Occitanie) est l’endroit parfait pour celles et ceux qui souhaitent se ressourcer et admirer les vestiges de la nature. Cette commune française abrite en effet en patrimoine naturel riche. Un lieu idéal pour y faire des randonnées baignées par la lumière méditerranéenne le temps d’un week-end.

Crédit Photo : Balaruc-les-Bains

Garder la forme avec des activités en plein air

Pour les amateurs de balades à vélo et de spa, offrez-vous un week-end en Provence, et plus particulièrement à Gréoux-les-Bains, grâce à cette offre pour deux personnes. Outre la mise à disposition d’un VTT, passez un après-midi aux Thermes de Gréoux avec un massage aromatique, un bain hydromassant ou encore un bain de boue.

Crédit photo : Gréoux-les-Bains

De son côté, la station de Bagnères de Bigorre (Pyrénées) renferme aussi sont lot d’aventures. Situé à 550 mètres d’altitude, au pied des cols d’alpin et du Pic du Midi, cet endroit regorge d’activités sportives à effectuer en famille. Cette station propose plusieurs offres, dont une offre «déconnexion et activités en pleine nature».

Vue sur le Pic du Midi. Crédit Photo : TPM

Conjuguer la gastronomie et le bien-être

À Brides-les-Bains, il est possible de bien manger tout en prenant de soin de vous, avec l’offre gastronomie et bien-être. Cette commune française située en Savoie abrite une dizaine de restaurants pour tous les goûts. À noter que 12 de ces établissements ont obtenu le label diététique. Concernant les soins relaxants, laissez-vous tenter par des massages, des enveloppements corporels, ou encore des bains à remous, le tout prodigué par des professionnels passionnés et qualifiés.

Crédit Photo : Brides-les-Bains

Enfin, la station thermale de Bourbon-Lancy (Bourgogne-Franche-Comté) allie bien-être et gastronomie. Parmi les soins, jetez votre dévolu sur les massages sous l’eau, les bains locaux ou encore le sauna. Au déjeuner, régalez vos papilles dans l’un des restaurants de l’établissement.

Crédit Photo : Studio Borvo

Une escapade entre amis

Une escapade bien-être en Morvan avec des amis, ça vous dit ? C’est possible dans la commune de Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre). Située à la limite sud-ouest du Parc Naturel Régional du Morvan et célèbre pour ses eaux thermales, la ville abrite des structures touristiques et de loisirs : des restaurants, un casino et un parc champêtre.

Crédit Photo : Liesel Frisch

Pour les plus sportifs de la bande, n’hésitez pas à emprunter les nombreux sentiers de randonnées entourés par les collines et les vallons. Des activités équestres sont aussi proposées. Au cours de la journée, profitez du spa thermal et autres rituels de beauté.

Le tourisme durable : la nouvelle façon de voyager

Niederbronn-les-Bains (nord de l’Alsace) est un lieu magique et verdoyant niché au pied des reliefs boisés des Vosges. Vignobles, forêt, prairies, eaux de source… Cet endroit est synonyme de dépaysement total.

Vous l’aurez compris, l’Alsace verte regorge de trésors et de merveilles naturelles à explorer de toute urgence. De son côté, la station thermale de Niederbronn-les-Bains, surnommée la «perle des Vosges du nord», est un lieu de villégiature de pleine nature.

Crédit Photo : Niederbronn-les-Bains