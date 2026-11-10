Il a quitté la finance à 33 ans et vit à Bali avec sa famille dans une villa avec piscine : voici combien ils dépensent chaque mois

Une famille originaire d’Amérique du Nord s’est installée à Bali, où elle vit avec 6 500 dollars pour trois personnes.

Bali a le vent en poupe ! Cette destination paradisiaque attire de plus en plus de personnes, à l’image de ce couple de retraités.

Johnny Chen, un expatrié américano-canadien, a lui aussi opté pour cette île indonésienne digne d’une carte postale. Il y vit confortablement avec sa famille. Dans un long article publié sur son blog, Johnny Africa, il raconte son aventure.

Une famille américaine s’installe à Bali

Johnny est un véritable globe-trotteur. Après avoir grandi à New-York, il a visité plusieurs pays en Afrique et en Europe. Ces dernières années, il a fait plusieurs allers-retours à Bali avant de poser ses valises là-bas avec sa femme et leur enfant.

Le couple loue une villa à Seseh, un quartier du sud-ouest de Bali connu pour ses plages de sable noir. La propriété abrite trois chambres et trois salles de bain, sans compter la piscine.

Le loyer de son logement s’élève à 40 millions de roupies indonésiennes par mois (environ 2 150 euros). Selon le blogueur, ce type de logement coûte entre 35 et 50 millions de roupies par mois, soit environ 1 830 à 2 620 euros. L’accès au logement a aussi conduit une famille à s’installer en Bulgarie.

De son côté, cette famille australienne loue une immense maison au Vietnam pour 600 euros par mois.

Un mode de vie aisé sur place

Comme il le précise, Johnny a atteint l’indépendance financière en 2020 à l’âge de 33 ans grâce à ses investissements. Il ajoute avoir quitté son emploi dans la finance avec un portefeuille estimé à 1,3 million de dollars (environ 1,12 million d’euros).

Depuis, il génère de l’argent grâce à son blog, qui lui rapporte des milliers de dollars par mois. Sa compagne, elle, travaille à temps partiel. À eux deux, ils disposent de revenus mensuels de 12 300 dollars (environ 10 600 euros par mois).

Résultat : le couple peut se permettre d’avoir un mode de vie aisé. Les époux dépensent aussi de l’argent pour voyager. Ils se sont récemment rendus à Barcelone, en Espagne. De leur côté, ces parents britanniques sont partis vivre en Malaisie.

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Un budget mensuel de 6 500 dollars

À Bali, Johnny et sa femme ne lésinent pas sur les moyens pour se faire plaisir. Ils déboursent en moyenne 2 000 dollars (environ 1 720 euros) en courses alimentaires et restaurants.

Les parents font appel aux services d’une nounou et d’une garderie, ce qui leur coûte au total 915 dollars par mois (environ 790 euros). Le couple s’est abonné à une salle de sport haut de gamme pour rester en forme : il paie 450 dollars par mois (environ 390 euros).

Parmi les autres dépenses, on retrouve l’assurance santé qui s’élève à 300 dollars (260 euros) par mois et les déplacements en scooter, pour lesquels ils consacrent 30 dollars (26 euros).

Selon Johnny, leur budget consacré aux visas, qui leur permettent de séjourner à Bali sur de longues périodes, s’élève en moyenne à 75 dollars (64 euros) par mois pour trois personnes.

Au total, le couple dépense en moyenne 6 500 dollars (environ 5 780 euros). Il estime par ailleurs que cette somme est suffisante pour vivre très confortablement à Bali en famille.