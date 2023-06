Voici les 2 choses essentielles à notre bonheur, selon une étude de Harvard

Menée depuis 85 ans, une étude de l’Université de Harvard, aux États-Unis, révèle quels sont les deux ingrédients essentiels, accessibles à tous, du bonheur.

Les premiers philosophes s’en interrogeaient déjà, et cette quête, qu’elle soit du savoir ou du bonheur en lui-même, demeure un perpétuel point d’interrogation encore aujourd’hui. Si chacun a évidemment sa propre recette du bonheur, c’est peut-être parce qu’il ne suffit que de deux ingrédients, accessibles à tous.

C’est ce que révèle l’Université de Harvard, aux États-Unis, après avoir mené une étude depuis 85 ans, ayant pu alors observer l'évolution de plusieurs générations.

Dans un premier temps, l’ingrédient fondamental serait les relations sociales, perçus comme des liens personnels créant une stimulation mentale et émotionnelle. Les moments passés en famille, entre amis, avec nos partenaires et plus globalement dans notre cercle social, auraient un impact positif sur notre bonheur.

La recette du bonheur révélée par une étude

Ainsi, l’étude recommande de participer à des évènements sociaux, faire du bénévolat ou rencontrer des gens qui partagent votre vision de la vie. Cet épanouissement n’est accessible qu’en s’éloignant des relations toxiques et négatives.

Le second ingrédient du bonheur dévoilé par l’étude serait l’art du lâcher prise qui consisite à savoir se concentrer sur les aspects positifs d’une vie plutôt que les petites choses négatives. Par ailleurs, l’étude constate que plus on vieillit, et plus on prend conscience de la valeur de la vie, développant une envie de profiter et d’être heureux, abandonnant les soucis.

Ainsi, plus on a cette capacité à vivre le moment présent et apprécier les choses simples de la vie, plus le bonheur complet est atteint.