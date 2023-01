Paris est la ville touristique la plus puissante au monde, selon une étude

Selon un classement dressé par le World Travel and Tourism Council (WTTC), Paris est la ville touristique la plus puissante au monde.

Le World Travel and Tourism Council (WTTC) est un organisme britannique à but non-lucratif spécialisé dans le secteur du voyage. Récemment, cet organisme a mené une étude sur les villes touristiques les plus puissantes au monde en prenant en compte la fréquentation, le budget dépensé par les touristes et les investissements des villes.

Un classement a été dressé et Paris figure… à la première place.

Paris, la ville touristique la plus puissante au monde

Cette première position au classement n’est pas une surprise puisque chaque année, la capitale française fait partie des villes les plus fréquentées par les touristes à travers le monde.

Paris recense une énorme fréquentation touristique annuelle et le budget dépensé sur place par les voyageurs pour se loger, se nourrir et visiter la ville est souvent énorme. En effet, on estime que ces recettes touristiques s’élèvent à 35 milliards de dollars.

Mais ce n’est pas tout. Pour établir ce classement, les chercheurs ont pris en compte les investissements de la ville de Paris pour accueillir les touristes. Avec l’arrivée des Jeux Olympiques 2024, Paris est montée dans le classement.

Si la ville n’a pas beaucoup créé de nouvelles installations sportives, de l’argent a été mis dans les infrastructures et la sécurité, pour accueillir tous les visiteurs comme il se doit.

Paris devant Pékin et Orlando

Derrière Paris, on retrouve Pékin à la deuxième place du classement. Il ne s’agit pas de la seule ville chinoise qui figure dans l’étude puisqu’on retrouve également Shanghaï à la 4ème place et Guanzhou à la 10ème.

« Les grandes villes comme Londres, Paris et New York resteront des puissances mondiales, mais au cours des prochaines années, Pékin, Shanghai et Macao grimperont dans la liste des principales destinations urbaines », a affirmé Julia Simpson, présidente et directrice générale du WTTC.

Pour compléter le podium, Orlando est classée en troisième position, grâce à ses parcs d’attraction. Las Vegas figure parmi le top 5 grâce à ces célèbres jeux d’argent, suivie par New York.