Patrick Bruel se lance dans l'hôtellerie à L'Isle-sur-la-Sorgue

Patrick Bruel se lance dans un gros projet : ouvrir un établissement hôtelier d'ici au printemps 2025 à L'Isle-sur-la-Sorgue. Explications.

Non, ce n’est pas une blague, Patrick Bruel se lance bien dans l’hôtellerie. Le chanteur Français a choisi d’investir dans un établissement hôtelier de luxe qui devrait voir le jour au printemps 2025. Comme l’indique le média La Provence, ce lieu d’exception devrait comprendre près de 49 chambres et fera plus de 700 m². Il possèdera un spa, une cave à vin, un restaurant et même un espace de co-working. Un établissement qui devrait être entouré de nature et se trouver au pied des montagnes.

Pourquoi ce lieu ? Si le chanteur de 64 ans a décidé d’investir dans un établissement hôtelier, c’est notamment en raison de son amour pour la région. Patrick Bruel est déjà l’heureux propriétaire d’un domaine. L’objectif de l’artiste pour cet hôtel : "que l’on y soit accueilli comme à la maison”, a-t-il indiqué au média La Provence.



Crédit photo : iStock

Patrick Bruel et la Provence : une histoire d’amour

En 2021, il a confié : “J’ai trouvé que la Provence était un pont magnifique entre cet autre côté de la Méditerranée, et, ici, un peu plus au nord.” L’inauguration devrait être prévue pour le mois de mai 2025. Il ne reste plus qu’à patienter désormais. Plutôt discret sur ses investissements, le chanteur est également un homme d’affaires aguerri. Il a créé en 2017 sa propre marque d’huile d’olive appelée Huile H de Leos. Une huile d’olive issue de son propre domaine de la région.



Crédit photo : DomaineLeos

En plus d’être un chanteur renommé, Patrick Bruel en a encore sous le pied en termes de business. Et après tout, la Provence, c’est une valeur sûre. On a déjà hâte de découvrir prochainement les images de son établissement hôtelier dans la région. Pas vous ? Patience…