Cette célèbre ville française vient d'être élue la troisième ville la plus sale et la moins sûre d'Europe

Coup dur pour une célèbre ville de France. Selon un rapport de la Commission européenne, elle n'aurait pas récolté tous les suffrages de la part de ses habitants. Zoom.

Selon un rapport établi par la Commission européenne, une ville en France serait considérée comme la plus "sale" et la moins "sécurisée" d'Europe. Alors que certaines villes comme Paris, Bordeaux ou encore Nice ne semblent pas faire partie de la liste, une ville a donc atteint la troisième place de ce rapport européen. Vous avez deviné ou vous donnez votre langue au chat ?

Et l'une des villes les moins sûres d'Europe est...

Marseille ! En effet, la qualité de vie dans la cité phocéenne aurait chuté considérablement. Un constat qui devrait faire maronner les Marseillais. Le rapport a placé Marseille à la troisième place au titre de ville la plus “sale et la moins sûre d’Europe”. Pas cool...



Crédit : iStock

Marseille se prend un coup

Pour obtenir ce résultat, ce sont plus 71 153 personnes qui ont répondu à ce sondage. Elles ont été questionnées sur la qualité de vie, la sécurité, la corruption, la confiance sur la majorité des villes de France, et d’Europe comme Anvers, Bordeaux, Dortmund, Essen, Cracovie, Leipzig, Lille, Málaga, Oslo, Palerme, Rīga, Tirana, Turin, Tyneside, Vilnius, Zagreb et Zürich. La ville de Marseille est arrivée à la troisième place. Le rapport indique également que pour 65% des habitants de la ville, les espaces verts de leurs agglomérations sont de qualité “médiocre”.

Marseille est aussi considérée comme la "troisième ville la plus sale d'Europe". Elle arrive donc derrière Palerme et Rome. Côté sécurité, seulement 43% des habitants sondés ont répondu être satisfaits de la sécurité de leur ville. À l’inverse, les villes où les habitants se considèrent être le plus en sécurité sont Copenhague à 87%, Oviedo à 87%, Bialystok en Pologne à 86%, Zurich à 86%, Braga au Portugal à 84% et Luxembourg à 83%.

Des habitants d’autres villes françaises comme Bordeaux, Lille, Rennes, Strasbourg et Paris ont été interrogés, mais ces régions ne figurent pas dans le classement établi par la Commission européenne. Malgré tout, la ville de Marseille est riche de ses paysages variés, et s'impose entre la modernité et l'héritage architectural. La capitale de la Provence est aussi réputée pour son engagement et son investissement dans le développement durable. Elle n'a pas tout faux donc.

Crédit : iStock