L'UFC-Que Choisir révèle quelle est la meilleure huile d'olive en supermarché

Aliment incontournable de la cuisine méditerranéenne, l’huile d’olive a fait l’objet d’une enquête de l’association UFC-Que Choisir qui révèle quelle est la meilleure vendue en supermarché.

De plus en plus utilisée par les ménages français, l’huile d’olive est un aliment dont la consommation a doublé entre les années 90 et les années 2020. Incontournable des recettes méditerranéennes, l’huile d’olive est une graisse naturelle liquide obtenue à partir d’olives entières pressées.

Dans sa production, elle peut être traitée de manières différentes et l'appellation “extra-vierge” est souvent synonyme de qualité supérieure. En effet, l’huile d’olive extra-vierge est plus saine et possède un taux d’acidité plus bas qu’une huile d’olive vierge.

La moitié des huiles d’olives extra-vierge ne répondent pas aux critères de l'appellation

C’est sur cet aspect précis que l’association UFC-Que Choisir a décidé de réaliser son enquête afin de déterminer quelle était la meilleure huile d’olive vendue dans les supermarchés.

Crédit photo : iStock

Ainsi, l’association révèle que sur plus de 14 références vendues sur le marché, plus de la moitié des huiles dites “extra-vierges” ne répondent pas aux critères demandés par l'appellation : “Les références les moins chères, venant le plus souvent d’Espagne ou de Tunisie, étaient particulièrement touchées, mais des bouteilles haut de gamme n’étaient pas non plus épargnées”.

Dès lors, selon UFC-Que Choisir, la meilleure huile d’olive extra-vierge serait l’huile d’olive Auchan Bio vierge extra, qui a été notée 16,3/20. Sur le podium, l’huile d’olive Monini Granfruttato n’est pas loin avec une note de 15,8/20, suivie de la Vigean huile d’olive Bio d’Italie qui a été notée 15,5/20.