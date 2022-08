Pour vos vacances, trouvez les parkings d'aéroports les moins chers grâce au site de comparaison Parkos

Lors des départs en vacances, chacun aime respecter le mieux possible le budget qu’il s’est fixé. Notamment pour les stationnements en parkings des aéroports. Les prix peuvent vite flamber. Un écart et patatra, le budget s’enflamme. Il existe néanmoins des solutions pour laisser sa voiture à moindre coût à proximité de l’aéroport qui vous mènera enfin sur votre lieu de vacances tant attendu.

Les vacances d’été arrivent à grands pas. Si ces dernières riment avec soleil et détente, les vacances riment aussi souvent avec dépenses. Du logement aux sorties, des repas aux petits plaisirs jusqu’aux transports, la note peut rapidement devenir salée. C’est particulièrement le cas si vous prenez l’avion pour vous rendre sur votre lieu de vacances.

Pour faire des économies, vous avez déjà choisi de vous rendre à l’aéroport avec votre propre voiture et non en taxi. Il vous faut ainsi penser à laisser votre véhicule dans un parking le temps d’une ou deux semaines. Pour ce laps de temps, le prix d’un parking peut vite décoller. C’est donc une nouvelle dépense à ajouter à votre liste.

Par ailleurs, ces dépenses ne sont pas dérisoires. Pour certains aéroports de France, on peut compter jusqu’à 224 euros pour 15 jours de stationnement. C’est le parking de l’aéroport de Nice-Côte d'Azur qui remporte cette palme peu envieuse.

Mais la capitale française n’est pas très loin avec ses 160,70 euros de stationnement à Paris-Charles de Gaulle et ses 160,60 euros pour Paris-Orly. Vous l’aurez compris, des prix qui explosent vite votre budget vacances.

Par ailleurs, il serait dommage de retrouver sa voiture dans un piteux état à cause d’un service parking défectueux. Afin de faire les meilleures affaires possibles et de faire du bien à votre budget, le site français Parkos vous aide à trouver des parkings près de votre aéroport au meilleur prix.

Un site de comparateur de prix de parkings pour toute la France

« Parkos compare les différents fournisseurs de parking près des aéroports aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Suède. Notre site web vous donne une vue d’ensemble des meilleurs fournisseurs dans les environs de plusieurs aéroports » et maintenant en France, indique Parkos sur son site internet.

Une étude de la compagnie sur les prix des plus grands aéroports français montre l’écart important entre les parkings. Par exemple, d’après son étude, Parkos a remarqué que le parking le moins cher situé dans une grande ville en France est celui de Bordeaux-Mérignac où le tarif s’élève à 47,20 euros pour 15 jours. Une sacrée différence de prix qui montre que le parking de Bordeaux est 70,6% moins cher que celui de Paris-Charles de Gaulle. Tandis qu’il est 79% moins élevé que celui de Nice-Côte d'Azur.

De plus, Parkos montre un point intéressant en indiquant que les voyageurs peuvent faire de plus grandes économies en privilégiant par exemple des parkings alternatifs proches de Paris-Charles de Gaulle. Selon leur étude, Parkos a identifié que les parkings alternatifs au plus grand aéroport français en termes de passagers (76 150 007 de passagers en 2019) sont 65% moins chers, s’élevant à 56,00 euros contre 160,70 euros. De quoi réfléchir à deux fois avant de laisser son véhicule dans un parking.

Parkos compare ainsi pour vous les parkings d’aéroports les plus proches en vous offrant des alternatives pour un stationnement de 8 jours, sans oublier les nombreuses économies effectuées selon votre lieu de départ.

Un guide avec des informations détaillées sur les services proposés et les fournisseurs est également soumis afin de faire votre choix avec toutes les informations nécessaires comme les réservations, le service voiturier ou encore les places couvertes.

Avec Parkos, vous pouvez partir l’esprit léger en laissant votre véhicule au bon endroit et en préservant vos économies.