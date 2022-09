C’est bien connu : la France regorge de régions aussi belles les unes que les autres à découvrir de toute urgence…en s’offrant un week-end entre amis. Suivez le guide !

« La nature est un somptueux théâtre où chaque jour est un spectacle ». Cette citation de l’essayiste Monique Moreau nous rappelle à quel point la nature est essentielle à notre bien-être.

Cela tombe bien, l’Hexagone est connu pour ses magnifiques régions à découvrir de toute en urgence. Pour ce faire, il existe plusieurs options comme s’offrir un week-end entre amis. Cette parenthèse dépaysante vous apportera à coup sûr une bouffée d’air frais.

Vue sur le lac d'Annecy. Crédit Photo : Istock

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Gîtes de France réunit tous les ingrédients pour vous faire vivre de nouvelles expériences, en plein coeur d’un environnement naturel. Sans plus tarder découvrez pourquoi Gîtes de France est la meilleure solution pour tous vos week-ends dans l’Hexagone.

Des gîtes et des activités locales à foison

Ce n’est un secret pour personne : un week-end au vert entre amis ne se refuse jamais. Et qui dit petit séjour dit location de rêve ! Pas de panique, Gîtes de France propose 70 000 hébergements agréés et contrôlés. Parmi eux, laissez-vous tenter par un gîte insolite en Bourgogne ou par une chambre d'hôtes à la ferme, en région Aquitaine. Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les goûts sans avoir à faire de compromis.

Ces destinations aussi différentes les unes que les autres partagent un point commun : un dépaysement total sans changer de pays. Sur place, laissez-vous guider par les propriétaires des gîtes qui ne manqueront pas de vous faire découvrir la région sous toutes ses coutures : villages châteaux, forêts, festivals…

Un tourisme d’authenticité et éco-responsable

Ce tourisme d’authenticité est également l’occasion de tester les activités locales sportives et culturelles, ainsi que de se plonger en plein coeur du patrimoine local. Vous pouvez, par exemple, séjourner chez des propriétaires vignerons, et découvrir leurs connaissances sur la vigne et le vin. En Bretagne, flânez le long des plages sauvages et humez le doux parfum de la flore locale.

Lorsque la météo le permet, rien ne vous empêche d’organiser un barbecue, piquer une tête dans la piscine ou de faire une randonnée et autres sports. Il suffit simplement de trier les filtres au moment de la réservation. Ces activités à faire entre potes se transformeront en de superbes souvenirs à narrer en soirée.

Crédit Photo : Pixabay

Pour les plus gourmands d’entre vous, aiguisez vos papilles gustatives avec les produits du terroir et la gastronomie locale. Si vous jetez votre dévolu sur l’Alsace, laissez-vous tenter par le baeckeoffe et le streusel. Une chose est certaine : vous ne serez pas déçus du voyage !

Soucieux de l’environnement, Gîtes de France a développé un tourisme durable, en proposant notamment des locations labellisées «Ecogîtes», dans un habitat préservé et naturel, respectueux de l’environnement. Cette démarche de préservation des ressources naturelles vous permettra de profiter de votre séjour et de vos amis tout en étant éco-responsable.