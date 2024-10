Pourquoi les endroits les plus moches du monde ont la cote sur Internet ?

Sur les réseaux sociaux, une internaute anglaise s’amuse à visiter les endroits les plus moches du monde grâce à Google Earth. Un concept qui passionne et rassemble de plus en plus d’adeptes.

Qu’est-ce qu’un endroit moche ? La beauté est généralement un concept relatif et très subjectif, même si parfois il existe des choses et des endroits qui font l’unanimité. Avec Google Earth, il est possible de parcourir virtuellement le globe à la découverte de certains paysages, urbains ou naturels.

Natasha Gupta, une internaute anglaise, prend un malin plaisir à se servir de Google Earth afin de découvrir les endroits les plus moches du monde. Elle commence par choisir un endroit au hasard, au sein d’un pays, et continue son exploration jusqu’à ce qu’elle tombe sur un site qu’elle estime moche.

Si cela peut nous sembler futile, son concept est en train de cartonner sur TikTok et sur Instagram à travers un format de vidéo baptisé “Explorer le monde jusqu’à ce qu’il soit moche”.

Par exemple, dans une de ses vidéos, elle s’intéresse à la France, découvrant un village bucolique et son château de style Renaissance. Sur chaque site, elle attribue le commentaire “pas moche” et continue jusqu’à découvrir le parking d’un hôtel, avec ses enseignes froides et son bitume grisonnant. La quête de la mocheté touche alors à sa fin.

Un concept qui cartonne sur les réseaux sociaux

Elle fait de même pour de nombreux pays à travers le monde, privilégiant tout de même l’hémisphère Nord, comme l’Espagne, la Pologne, l’Angleterre, le Mexique, le Brésil, les Philippines ou encore la Turquie. Ses vidéos en Asie ont été particulièrement très suivies comme son exploration des Philippines qui a cumulé plus de 13 millions de vues, et celle du Japon qui a été vue par 18 millions de personnes.

Mais pourquoi s'adonner à une telle exploration de la planète ? Auprès de CNN Travel, Natasha Gupta explique avoir commencé à faire ces visites virtuelles à cause de sa frustration de ne pas pouvoir voyager réellement, faute de moyens financiers.

Toutefois, elle se défend de toute sorte de snobisme puisqu’elle explique qu’il lui arrive de découvrir des endroits magnifiques dans des régions du monde qui sont considérés comme moches par la plupart. C’est donc aussi une façon pour elle de faire découvrir certaines régions dont la beauté reste méconnue aux yeux de la majorité des personnes.