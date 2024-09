Située à moins d'une heure de Paris, cette ville propose des 100 mètres carrés pour 250 000 euros

Considérée comme le 21ème arrondissement de Paris en raison de sa proximité avec la capitale, cette commune se révèle comme une destination de choix pour s’installer avec un prix de l’immobilier très correct.

Se loger à Paris n’est pas donné à tout le monde ! Mais si vous travaillez dans la capitale, vous n’êtes pas obligés d’y habiter. Vous n’êtes pas non obligé d’opter pour un logement en banlieue parisienne. En effet, grâce au train, il est possible de relier Paris à la province en moins d’une heure.

Ainsi, de nombreux Parisiens font le choix de déménager en province, sans pour autant quitter leur emploi parisien, afin de profiter d’un prix de l’immobilier beaucoup moins cher. C’est le cas avec cette grande ville située en région Centre-Val de Loire, qui a hérité du surnom de 21ème arrondissement de Paris.

Crédit photo : iStock

La commune en question n’est autre que Tours, chef-lieu de la métropole Tours Val de Loire, l’une des 22 métropoles françaises. Selon un conseiller immobilier tourangeau, Théo Langouet, auprès du Figaro Immobilier, Tours est devenu une destination de premier choix pour les Parisiens :

Des logements spacieux à des prix raisonnables

L’attractivité de Tours, qui compte environ 136 000 habitants, s’explique par les prix de son marché immobilier :

"Quand on vend son appartement de 70 mètres carrés à Paris, on peut avoir une très belle maison dans un quartier bien coté, avec un jardin et deux fois plus de surface. Si vous voulez la belle maison de plus de 100 mètres carrés avec jardin dans un quartier agréable de la ville, il faut compter sur un budget de 500 000 euros, mais si vous êtes moins exigeant, même avec 300 000 euros, vous pouvez trouver une petite maison ou alors un appartement d'une superficie de 60 à 70 mètres carrés."