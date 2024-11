Situées à moins de 2h de Paris, ces 4 célèbres villes d'Europe sont les destinations incontournables de cet hiver !

Cet hiver et pour les fêtes de fin d’année, partez à la découverte de 4 villes d’Europe incontournables en cette période. Inutile de chercher bien loin, elles sont toutes situées à moins de deux heures de Paris.

L’hiver, ce n’est pas que le froid. C’est vrai qu’il peut être difficile de quitter son lit douillet et bien chaud tous les matins pour aller travailler. On peut être tentés de ne pas sortir de sa maison pour aller faire les courses ou aller à la salle de gym. Et si vous êtes de ceux qui préfèrent hiberner en hiver, vous passez à côté de beaucoup de choses.

Car l’hiver, c’est le moment idéal pour (re)découvrir des villes sous un autre jour. Pensez à la féérie des fêtes de fin d’année et toutes les bonnes choses qui vont avec : chocolat chaud, vin chaud, marshmallow, friandises et autres gourmandises.

Cela tombe bien, de nombreuses villes d’Europe se mettent à l’heure d’hiver et des fêtes de Noël chaque année. Les visiter est un pur bonheur qu’il ne faudrait pas manquer. En voici 4 pour égayer la saison froide.

4 villes d’Europe à visiter sans plus attendre cet hiver

Londres, Royaume-Uni

Carnaby Street. Crédit photo : mikeinlondon/ iStock

On commence avec cette ville bien connue des Français puisqu’ils sont près de 2 millions (1,9 million en 2016) à la visiter chaque année, d’après le site Quotidien du tourisme. On parle bien sûr de Londres. Comment résister à son engouement pour Noël ? Chaque année, la capitale londonienne met le paquet pour les festivités : sapins géants, décorations et illuminations sublimes à Covent Garden, Oxford Street, Carnaby Street ou encore Bond Street. Et que dire des devantures des magasins ? Parfait pour faire du lèche-vitrine. C’est une tradition qui en met toujours plein la vue et qu’il serait dommage de louper à moins de 2 heures de Paris.

Amsterdam, Pays-Bas



Crédit photo : Julia700702/ iStock

S’il est agréable de faire une balade à pied ou à vélo au bord des canaux d’Amsterdam en plein été, l’hiver ne manque pas d'attraits non plus. Il fera sans doute un peu trop froid pour se promener, surtout si les canaux sont enneigés, mais la capitale néerlandaise à autre chose à proposer : le Amsterdam Light Festival. Le 28 novembre prochain aura lieu la 13ème édition de ce magnifique festival de lumière. La scénographie est immersive et propose un rendu unique des canaux de la ville. On vous conseille ensuite de faire un petit tour au marché de Noël de Rembrandtplein, très populaire. On vous met aussi au défi de tenter de résister à leurs spécialités culinaires comme cette grosse gaufre à la banane nappée de chocolat fondu.

Vienne, Autriche

Crédit photo : sborisov/ iStock

Quel meilleur décor de Noël que Vienne, en Autriche ? Impossible de passer à côté de ses dizaines de marchés de Noël. Perdez-vous dans les étals des marchés au cœur des illuminations féériques. Le reste de la ville n’est pas en reste : rues, musées, palais, bâtiments et même églises sont à la fête. Chaussez ensuite les patins à glace pour arpenter la patinoire de l'hôtel de ville. Puis, ressourcez-vous avec un délicieux chocolat viennois pour surmonter le froid.

Strasbourg, France

Crédit photo : Leonid Andronov/ iStock

Comment parler de l’hiver et de Noël sans évoquer sa capitale, Strasbourg ? Son mythique marché de Noël attire les visiteurs et curieux du monde entier chaque année. Durant un mois, du 27 novembre au 27 décembre, la capitale alsacienne se met à l’heure des fêtes de fin d’année avec son thème « Allumons les Étoiles ». Optez ensuite pour une virée pittoresque dans les ruelles de la ville avant de vous émerveillez devant le Grand Sapin de la Place Kléber et ses couleurs scintillantes. Puisque vous êtes à Strasbourg, pourquoi ne pas en profiter pour admirer la cathédrale Notre-Dame avant de faire une pause gourmande dans le quartier de la Petite France ? Immersion totale garantie.