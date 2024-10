Sur cette île paradisiaque, vous pouvez admirer et nourrir des flamants roses en liberté

Quand on voyage à l’étranger, on peut découvrir la faune locale et rencontrer des créatures étonnantes. Si vous aimez les flamants roses, cette île paradisiaque devrait vous plaire.

Vous avez des envies de voyage ? Selon vos préférences, de nombreuses destinations peuvent vous satisfaire. Que vous vouliez aller près de la mer, en montagne, en campagne ou en ville, vous avez le choix. Si ces destinations sont accessibles en France, vous pouvez également vous rendre à l’étranger pour découvrir des paysages à couper le souffle, une nouvelle culture et une faune exceptionnelle. C'est notamment le cas si vous rejoignez une île, car ces territoires regorgent de beauté, comme cet archipel paradiasiaque situé à seulement 4 heures de Paris.

Si vous aimez les oiseaux, et plus particulièrement les flamants roses, une autre destination devrait vous plaire. ll s’agit d’une île paradisiaque où l’on trouve de magnifiques plages de sable fin, qui abritent de nombreux flamants roses en liberté.

Crédit photo : iStock

La plage des flamants roses

Pour voir ces flamants roses, il faudra aller plus loin que la Camargue puisque l’île d’Aruba se situe dans les Caraïbes. En effet, de nombreux flamants roses ont élu domicile sur une plage de l’île, la Flamingo Beach, qui porte bien son nom. Sur place, vous pourrez admirer un contraste époustouflant de couleurs entre le bleu turquoise de l’eau, le blanc du sable et le rose des flamants. L'occasion idéale pour prendre des photos dignes de cartes postales, comme l'a fait ce photographe indien en immortalisant avec beauté la migration des flamants roses.

Crédit photo : iStock

On ne sait pas pourquoi autant de flamants roses vivent sur cette île. Si vous voulez les voir de plus près, vous devez savoir que cette plage se trouve sur une petite île privée du nom de Renaissance Island. Pour voir les flamants roses, deux choix s’offrent à vous : vous pouvez séjourner dans l’hôtel Renaissance Wind Creek Aruba Resort, qui possède l’île, ou acheter un pass à la journée pour accéder à la plage en bâteau pour environ 90 euros. Avec la seconde option, vous pourrez visiter l’île pendant une journée entière, vous restaurer sur place, profiter de la mer et du sable fin et admirer les flamants roses.

En plus des flamants roses, vous pourrez également observer les fonds marins et les poissons colorés en faisant du snorkelling, mais aussi rencontrer les iguanes en visitant le territoire. Ne manquez pas le parc national Arikok où vous pourrez voir des cactus géants, d’impressionnantes formations rocheuses, les grottes de Quadiriki ainsi que des pétroglyphes amérindiens, des dessins symboliques gravés dans la roche. La destination idéale pour en prendre plein les yeux.