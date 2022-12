Ce photographe indien capture la beauté des flamants roses en pleine migration et le résultat est incroyable

Un simple drone peut suffir à émerveiller le monde. C’est en tout cas ce que montre le photographe indien que vous allez découvrir aujourd’hui à travers ces magnifiques prises de vues.

Crédit : rajography / Instagram

Le jour, Raj Mohan travaille dans une entreprise, mais pendant son temps libre, il est un photographe animalier primé qui aime explorer la riche biodiversité de l'Inde. Pendant près d’une décennie, il a voyagé aux quatre coins du pays pour photographier ses plus beaux paysages vus du ciel. À l’occasion d’un de ces nombreux périples, il a notamment documenté la migration annuelle des flamants roses au lac Pulicat, dans l’État du Tamil Nadu. Et vous allez voir que ses photos sont un véritable régal pour les yeux !

Chaque année au mois de janvier, des dizaines de milliers de flamants roses se rendent dans cette grande étendue d'eau, qui est la deuxième plus grande lagune d'eau salée d'Inde. Évidemment, Raj Mohan est loin d’être le seul à se rendre sur place car l’événement est largement mis en avant par l’office du tourisme local. Cependant, le photographe parvient aisément à tirer son épingle du jeu grâce à la beauté de ses clichés montrant les flamants roses dans différentes formations.

« Regarder cette mer rose sans fin due aux dizaines de milliers de flamants roses dans le lac était un rêve. De plus, les flamants sont des oiseaux sociaux qui restent en colonies et se serrent les coudes pour diverses raisons. Leurs traits comportementaux étaient impressionnants et en les capturant d'un point de vue aérien, j’ai pu me rendre compte que les mouvement de leur vol n'était rien de moins que de l'art » a déclaré Raj Mohan à nos confrères de My Modern Met.

Crédit : rajography / Instagram

Un talent de photographe reconnu

Tous les photographes vous le diront, le talent de Raj Mohan n’est plus à démontrer. Il excelle dans sa capacité à mettre en lumière la beauté de ces grands oiseaux migrateurs dans leur habitat naturel. On pense notamment à sa photo des flamants regroupés en forme de cœur. En effet, celle-ci a été sélectionnée par le jury des 2022 Nature inFocus Photography Awards et il est facile de comprendre pourquoi quand on prend le temps de regarder les photos absolument grandioses qu'il est capable de réaliser.

Crédit : rajography / Instagram

Crédit : rajography / Instagram

Crédit : rajography / Instagram

Crédit : rajography / Instagram

Crédit : rajography / Instagram

