TOP 3 des destinations idéales pour des vacances d'hiver chill et pas chères en France

Découvrez le TOP 3 des destinations idéales et pas chères pour les vacances de février.

À peine remis des fêtes de fin d'année que tu songes certainement à tes prochaines vacances.

Allez, avoue-le, la reprise et son cortège de bonnes résolutions t'agacent déjà, n'est-ce pas ? Rassure-toi, tu n'es pas seul·e ! Nous aussi, on en a plein le dos.

Ça tombe bien, les vacances d'hiver, c'est pour bientôt et plutôt que d'aller se les geler dans des stations de ski bondées, que dirais-tu d'un petit séjour dans le Sud, là où les températures et les activités sont un peu plus fun ?

Pour t'aider à faire un choix, voici un TOP 3 des destinations sympas pour chiller sans se ruiner.

Marseille

Crédit photo : iStock

Cap sur Marseille (Bouches-du-Rhône), l’une des villes françaises où le climat reste agréable en permanence. Avec sa vue imprenable sur la Méditerranée, la cité phocéenne va te donner l'impression d'être en vacances toute l'année. Et pour les températures, c'est entre 10 et 15 °C en février. Difficile de faire mieux !

Si ton budget est serré, pas de panique. Février étant la basse saison à Marseille, y passer ses vacances d'hiver est super intéressant. Tu peux d'ailleurs te loger à des tarifs abordables, notamment à l’hôtel ibis budget La Valentine. Situé à mi-chemin entre le Vieux port et le Mont Carpiagne, l'établissement se trouve près du massif de Saint-Cyr, qui fait partie du parc national des Calanques. Les randos y sont tops et tu peux même y faire un peu d'escalade.

Si tu cherches plutôt des coins sympas pour te poser, rassure-toi, il y a ce qu'il faut. Tu peux par exemple grimper la colline Notre-Dame-de-la-Garde pour aller voir la célèbre basilique et kiffer les couchers de soleil qui sont juste CA-NON !

Si tu es plus sorties entre potes, direction le Cours Julien, l'endroit parfait pour chiller sans se ruiner. Le coin est tellement top que le magazine Time Out le considère comme l'un des quartiers les plus cool au monde.

Enfin si tu es fan de sports de glisse, tu ne pouvais pas rêver meilleur spot que Marseille, où se trouve le bowl du Prado, l'un des plus grands skate parks de France, situé sur les plages du même nom.

Toulon

Crédit photo : iStock

Si tu connais déjà bien Marseille, tu peux toujours opter pour Toulon !

En février, on y retrouve les mêmes avantages que la cité phocéenne mais à une plus petite échelle. Coté température c'est plutôt doux, donc tu n’auras pas chaud, mais tu n'auras pas froid non plus.

Pour te loger, c’est carrément plus intéressant que le reste de l’année. Des prix hyper abordables dans les hôtels, dont l'ibis budget Toulon Centre-ville, parfaitement situé au cœur de la ville.

Niveau activité, tu seras servi. Si tu aimes te promener en ville, il existe une rando d’environ 11 km (3h20) qui permet de visiter la vieille ville, tout en longeant le littoral. Que demander de plus ?

Pour boire un coup ou sortir avec tes potes, direction la place de la Liberté, où tu trouveras de nombreux bars et restaurants. Le cours Lafayette est à faire aussi, avec son grand marché typique provençal et ses nombreux commerces.

Côté sport, tu peux aussi tester le rugby, difficile d’y échapper à Toulon, cité de l'Ovalie !

Enfin, pour apprécier le panorama, tu es obligé de te rendre au sommet du Mont Faron qui surplombe la ville du haut de ses 584 m d'altitude. Tu peux y aller par des sentiers de rando et même par le téléphérique ouvert tous les jours !

Hyères

Crédit photo : iStock

Autre choix qui s’offre à toi, la ville de Hyères (Var).

Une belle station balnéaire comme on aime, au charme provençal, juste idéale pour te reposer mais aussi découvrir plein d'activités !

Là-bas, tu pourras te loger à l'hôtel ibis budget Hyères Centre-Ville, avec son emplacement parfait en plein coeur de la ville.

Et pour kiffer, c'est l'endroit parfait pour une petite cure thermale, mais il y a aussi bien evidemment la plage et même des îles, si c'est pas beau ça.

Si tu es plutôt branché Histoire, alors tu vas être gaté ! Remparts de la vieille ville, château, ruines d'Olbia, tout ça se trouve à côté de la presqu'île de Giens où tu pourras aussi faire un tour.

D'ailleurs petit conseil, profite du littoral en faisant une excursion en bateau, pour ne rien rater de ce petit paradis.

Même si Hyères c'est plutôt calme, surtout en février, rassure-toi, tu peux quand même t'amuser en faisant des activités assez inhabituelles en hiver, comme le jet-ski ou le Flyboard. Sensations fortes garanties, mais couvre-toi bien quand même !

Voilà, maintenant tu sais où partir pour des vacances dépaysantes à petit prix.