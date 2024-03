TOP 3 des endroits où tu peux chiller et faire du sport en France !

On est en mars 2024 et tu as déjà lâché ta bonne résolution de faire du sport ? Ne t'inquiète pas, on t'explique comment devenir une montagne de muscles en profitant de jolis paysages. Le mélange parfait pour commencer l'année, n'est-ce pas ?

On ne cesse de le répéter, faire du sport c’est bon pour la santé. Si si, je te jure ! Oui, mais malgré tous ces conseils, tu trouves toujours des excuses pour ne pas bouger et rester au chaud.

Alors, pourquoi ne pas faire du sport sans même t’en rendre compte ? Comme par exemple en pleine nature au beau milieu de sites magnifiques qui te feront oublier que tu fais un effort physique et que tu n'es plus dans ton canapé douillet en train de mater ta série préférée. Car c'est peut-être la meilleure alternative pour les plus flemmards d'entre nous (oui je parle de toi).

Allez c'est parti, on t'emmène pour un tour des endroits parfaits pour bouger et te détendre en même temps.

Trois destinations de choix pour bouger et se relaxer

1. Thonon-les-Bains

On commence l'aventure à Thonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie. En plus de son patrimoine, la commune propose aussi un cadre de folie, à commencer par le lac Léman et les montagnes environnantes. Imagine un peu les balades à pied ou à vélo au milieu de ces paysages magnifiques, ou encore ta séance de yoga en plein air, le pied ! L’endroit parfait pour te ressourcer en pleine nature avec une pause bien méritée à l'hôtel ibis budget Thon-les-Bains situé à 1 kilomètre des thermes ValVital.

2. Les Sables d'Olonne

Tu préfères la mer ? Pas de problème puisqu’il y a également plein de choses à faire aux Sables d’Olonne. La célèbre station balnéaire qui abrite le départ des bateaux du Vendée Globe te fera fondre avec sa Grande Plage ou tu pourras faire ton jogging ou, si tu es un vrai guerrier, piquer une tête dans l’océan. Tu ne pourras pas non plus passer à côté du château Saint-Clair ou des menhirs jumeaux de Pierre-Levée. Toutes ces activités creuseront à coup sûr ton estomac et ça tombe bien puisque l'hôtel ibis Les Sables d'Olonne se trouve à 2 kilomètres de la gare, pour un petit-déjeuner gourmand et bien mérité après l'effort.

3. Blois

On termine par la ville de Blois, connue pour ses célèbres châteaux de la Loire réputés dans le monde entier. Ici, escale obligée au magnifique Château royal de la ville ou encore au pont et de la cathédrale Saint-Louis. Mais comme courir en armure, c'est pas super pratique, opte plutôt pour un survêtement et des baskets légères pour découvrir les jolies rues pavées et le jardin de l’Évêché, pour des balades en plein cœur de l’Histoire française. Et si tu en as marre de cavaler, Blois est aussi facilement accessible à vélo. On te suggère de séjourner dans l'hôtel ibis Blois Centre situé en centre-ville et à seulement 7 minutes de la Gare pour être au plus près des trésors que cache la ville.

Voilà, avec ces conseils, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas devenir un athlète des temps modernes dans les prochains mois !