Tulum : Destination montante des Caraïbes

Au cœur de la Riviera Maya, la petite ville de Tulum est la perle montante du tourisme au Mexique. L’atmosphère chic et bohème qui y règne lui donne des airs de paradis sur Terre. Les nombreuses attractions et merveilles de la nature de la Riviera Maya n’y sont pas étrangères.

En plus de ses plages paradisiaques, la région de Tulum abrite en effet des pépites inattendues cachées au milieu de la jungle luxuriante. Les sites archéologiques, les cenotes ou encore les réserves naturelles à proximité de Tulum font de cette ville une destination touristique à visiter absolument lors d’un voyage au Mexique.

Le gouvernement Mexicain l’a bien compris et c’est pourquoi il mise beaucoup sur Tulum dans ses investissements pour le tourisme. Tulum est maintenant dotée d’un aéroport international ainsi que du train Maya parcourant toute la péninsule du Yucatan. Ces deux projets d’envergure facilitent grandement les déplacements à l’échelle du pays et de la région pour découvrir tous les attraits de Tulum et de sa région.

Les plages paradisiaques de Tulum

Tulum est une ville côtière de la péninsule du Yucatan et dispose de plages paradisiaques de sable blanc bordées de palmiers. L’eau transparente de la mer des Caraïbes y est idéale pour observer la riche faune marine lors d’une séance de snorkeling.

Depuis la plage de Tulum, des petits bateaux proposent de vous accompagner sur le récif de corail pour observer les poissons tropicaux et les tortues marines.

La plage publique de Tulum est une grande bande de sable blanc allant du site archéologique jusqu’à la zone hôtelière. De nombreux restaurants et beach clubs sont présents le long de la plage. Ils permettent aux vacanciers de louer un transat et de déguster la gastronomie locale ou de siroter un cocktail bien frais directement sur la plage.

En séjournant dans un des hôtels au concept éco-chic de la zone hôtelière, vous pourrez même accéder à des plages privées avec toutes les installations pour profiter au maximum du cadre paradisiaque de la plage de Tulum.

Les ruines de Tulum

La ville de Tulum était pour les Mayas une place forte de leur civilisation. Le site archéologique en excellent état de conservation présente aux visiteurs plusieurs temples et résidences royales.

Le point d’orgue de la visite du site archéologique de Tulum est sa magnifique vue sur la mer des Caraïbes. En effet, El Castillo, le plus important bâtiment du site, est perché sur des falaises surplombant la mer bleue turquoise.

Aujourd’hui, les actuels habitants du site sont les dizaines d’iguanes prenant un bain de soleil sur les temples !

Pour encore plus de culture et d’Histoire, les ruines de Coba situées à 40 minutes de Tulum abrite deux très hautes pyramides Maya. L’une d’elles est même la plus grande de la péninsule du Yucatan avec une hauteur de 42 mètres. Ce site archéologique situé au cœur de la jungle luxuriante offre une atmosphère relaxante et apaisante pour découvrir tous les secrets de la civilisation Maya.

Crédit photo : Pixabay

Les cenotes de Tulum

Les cenotes sont des merveilles de la nature cachées au milieu de la jungle de la péninsule du Yucatan. Ces réserves d’eau en plein air ou souterraines et alimentées par des rivières souterraines permettent aux voyageurs de se rafraîchir dans un environnement exceptionnel.

Pour les Mayas, les cenotes étaient considérés comme l’inframonde. Ils y faisaient des sacrifices et des cérémonies chamaniques. Aujourd’hui, certains cenotes accueillent encore des cérémonies de mariage selon les rites Mayas.

Pour encore plus de sensations, rendez-vous dans une rivière souterraine autour de Tulum. Ces rivières au sein de grottes permettent aux visiteurs de déambuler dans d’étroits passages accédant à des grandes cavités recouvertes de stalactites et de stalagmites pour une expérience à couper le souffle.

La faune et la flore de Tulum

À quelques kilomètres au sud de Tulum, se trouve la réserve naturelle de Sian Ka’an abritant une flore et une faune exceptionnelles. La biosphère abrite plus de 300 espèces d’oiseaux différentes, des crocodiles, des tortues et même des dauphins en totale liberté.

Pour explorer la réserve naturelle de Sian Ka’an, il est possible d’embarquer sur un petit bateau et de parcourir la lagune à la recherche des animaux sauvages.

La deuxième plus grande barrière de corail passe également au cœur de la réserve de Sian Ka’an permettant d’observer de nombreux poissons multicolores lors d’une séance de snorkeling.

Au cœur de la réserve, le petit village de pêcheurs de Punta Allen accueille quelques restaurants typiques servant de la gastronomie locale avec le fruit de la pêche du jour.

Hors des sentiers battus, la visite de la biosphère est une étape immanquable lors d’un séjour dans la ville de Tulum pour observer les animaux sauvages dans leur environnement naturel.

Les aménagements touristiques de Tulum

La ville de Tulum met tout en place pour offrir à ses visiteurs la meilleure expérience touristique. C’est pourquoi les deux projets phares de Tulum que sont le train Maya et l’aéroport international ont vu le jour.

Aéroport International de Tulum

Mis en service en 2024, l’aéroport de Tulum accueille des vols internationaux permettant aux voyageurs allant à Tulum d’éviter le long trajet entre l’aéroport de Cancun et Tulum. L’aéroport Felipe Carrillo accueillera à terme plus de 5 millions de passagers par an.

L’attractivité de la ville de Tulum à l’international étant de plus en plus grandissante, le nouvel aéroport est couplé au train Maya.

Train Maya

Le train Maya est un train circulant dans toute la péninsule du Yucatan et desservant les principales villes et attractions touristiques. Tulum a même le droit à deux gares sur le trajet du train : le centre-ville et l’aéroport.

Grâce au train Maya, il est possible de se rendre rapidement et facilement de Tulum au site archéologique de Chichen Itza, l’une des Sept Merveilles du monde moderne et site le plus visité de la Riviera Maya.