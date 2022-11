Elle danse sur un lieu sacré au Mexique : des locaux demandent qu'elle soit sacrifiée pour les dieux

À Chichén Itzá, au Mexique, une touriste a fait un bad buzz sur la Toile en dansant sur une pyramide maya. Explications.

C’est ce que l’on appelle un sacrilège. Le 22 novembre dernier, une tiktokeuse espagnole, en vacances au Mexique, s’est filmée pour partager sur TikTok une vidéo en train de danser à Chichén Itzá sur une pyramide Maya. Dans la vidéo, on découvre la jeune femme se rendre au sommet de la pyramide classée au patrimoine de l’Unesco, le sourire aux lèvres et effectuer une danse.



Une vidéo qui a fait le buzz

De nombreux visiteurs l’ont sifflé alors qu’elle redescendait de la pyramide et ont scandé “Prison prison”. Résultat : une fois en bas de la pyramide, certains visiteurs l’ont bousculée, tirer les cheveux et giflée pour avoir réalisé ce sacrilège. D'autres, ont même proposé qu’elle soit offerte en sacrifice pour les dieux pour son acte. La jeune femme et son compagnon ont ensuite été explulsés du site archéologique, puis arrêtés par la polie locale.



Comme le précise le Huffington Post, une procédure de verbalisation est en cours. Pour ce délit, la jeune femme est passible de 5000€ d’amende. Alors, qu'en pensez-vous ?