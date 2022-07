Mexique : ce lodge écoresponsable propose des cabanes en bambou ouvertes sur l'océan

Sur le littoral du Mexique, il n’est pas rare que l’architecture et la nature ne fassent qu’un. C’est notamment le cas du Nomadic Resorts, un hôtel fait de grandioses cabanes de bambou qui ne laissera personne indifférent.

Crédit : AVABLU

À voir aussi

Conçues par l'Atelier Nomadic pour Nomadic Resorts, les majestueuses raies mobula ont été la source d'inspiration de ces demeures douillettes qui constituent une extension du complexe Playa Viva, près de Zihuatanejo. Il s’agit d’un complexe hors réseau qui utilise 100 % d'énergie renouvelable provenant de l'énergie solaire. Son objectif est d'offrir un moyen plus écologique de découvrir les merveilles du pays tout en limitant son impact et en soutenant la communauté locale.

L'hôtel tente d'aller au-delà d'un impact net nul et d'améliorer la région en agissant en tant que membre fondateur d'une organisation de voyage régénérateur et en créant un sanctuaire de tortues appelé La Tortuga Viva.

Les nouvelles cabanes dans les arbres présentent une architecture durable qui valorise les connaissances locales. Utilisant des pratiques de construction traditionnelles et des matériaux provinciaux, les structures sont parfaitement adaptées au climat tropical, avec un toit prismatique inspiré des raies mobula qui fournit beaucoup d'ombre et une couverture contre les fortes pluies. Les persiennes permettent de préserver l'intimité et la ventilation naturelle afin de garder l'intérieur frais.

Afin de permettre aux invités d'apprécier au mieux la vue, les concepteurs ont placé la chambre principale à l'avant de la cabane qui donne sur la côte. La partie arrière de la structure, appelée « cabane annexe », contient une salle de bains au niveau inférieur, une autre chambre, ainsi qu’un espace salon plus privé, au niveau supérieur.

Crédit : AVABLU

Un hôtel entièrement construit en matériaux naturels

Les perches de bambou Guadua constituent la structure principale des bâtiments. Des bandes de ces perches sont utilisées pour former les persiennes de la façade et les perches aplaties créent la structure du toit. De plus petites perches de bambou Phyllostachys Aurea sont utilisées dans le bâtiment annexe de pour les panneaux de mur et de façade. La finition du projet est assurée par des planchers en bois durables fabriqués à partir de bois local Cumaru.

Crédit : Kevin Steele

Crédit : Kevin Steele

Crédit : Kevin Steele

Crédit : Kevin Steele

Crédit : Kevin Steele

Crédit : AVABLU

Crédit : Kevin Steele

Crédit : AVABLU