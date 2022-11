Au Japon, de nombreux couples ne dorment pas dans le même lit pour une raison très simple

Au Japon, de nombreux couples mariés font chambre à part. Une pratique culturelle qui peut étonner vue de l’étranger et qui pourtant, présente de nombreux avantages et bienfaits. Explications.

Crédit : Bright Side

Ce n’est pas parce que vous êtes marié(e) que vous devez partager un même lit. Une problématique à laquelle les Japonais ont répondu autrement que les Occidentaux. Pour nombre d'entre eux, dormir dans un lit à part ne signifie pas être au bord du divorce, loin s’en faut.

En faisant lit à part, et parfois même chambre à part, les Japonais respectent en fait le cycle de sommeil de leur(e) partenaire, leur espace personnel et l’équilibre de leur enfant.

Faire chambre à part pour ne pas perturber le sommeil de l’autre

L’une des raisons les plus répandues pour justifier de dormir dans un lit différent de celui de sa moitié est l’emploi du temps. Les époux japonais ne commencent pas forcément leur journée de travail au même horaire et ne le quittent pas non plus en même temps.

Ainsi, en faisant chambre à part, le réveil du matin de l’un ne risque pas de déranger le sommeil de l’autre. Idem pour l’heure du coucher. En rentrant plus tard, l’un des deux époux ne risque pas non plus de perturber le sommeil de sa moitié. Il s’agit de respecter le plus possible le sommeil de son ou sa partenaire.

Le sommeil est valorisé par les Japonais

Crédit : PeopleImages/ iStock

Peu de personnes le savent mais les mamans japonaises passent la nuit à côté de leur enfant. Ce dernier tient une place centrale dans la famille et il ne s’agit pas de chouchoutage à outrance.

Des scientifiques ont en effet prouvé que le sommeil entre parents et enfants permettrait d’obtenir un sommeil réparateur. Cela aide notamment l’enfant à garder une température et une fréquence cardiaque stables et de diminuer le syndrome de mort subite chez le nourrisson.

Selon les scientifiques, cette pratique permettrait aussi à l’enfant d’avoir une meilleure estime de lui-même, de réussir à l’école et de devenir indépendant plus rapidement.

Enfin, et non des moindres, l’une des raisons principales de faire chambre ou lit à part au moment du sommeil est la paix. Les Japonais donnent beaucoup d’importance à leur sommeil et ne souhaitent pas être dérangés durant la nuit : pas de ronflements, de coups de pied, de manque de couverture et donc un sommeil perturbé.

Il est important de rappeler que selon une étude japonaise, « 26 % des couples mariés vivant dans des condominiums de la région de Tokyo dorment dans des chambres séparées », tandis que « quatre couples mariés sur dix âgés de plus de 60 ans ne partagent pas de lit ».

Finalement, faire chambre à part est une façon pour les Japonais de privilégier leur sommeil.