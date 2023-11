Un réfugié décroche son bac mention très bien après avoir fui la Guinée pour rejoindre la France

En 2021, Mouctar Mansare est arrivé en France après avoir fui son pays d’origine, la Guinée. Grâce à sa détermination, il a réussi à être scolarisé et a finalement décroché son bac avec mention très bien.

Mouctar Mansare est un jeune homme originaire de Guinée. En 2020, il a décidé de fuir son pays avec son oncle pour des raisons familiales. Il est parti de chez lui à 14 ans, a traversé l’Afrique de l’Ouest avant d’arriver au Maroc. Là, il est monté sur une embarcation de fortune et a traversé la mer Méditerranée pour rallier l’Espagne.

Arrivé en Europe, Mouctar a été séparé de son oncle, porté disparu. Seul, il a dû continuer son périple. Comme il parlait très bien le français, la langue nationale de la Guinée, Mouctar a décidé de rejoindre la France. En décembre 2020, il est arrivé à Bayonne avant de se rendre à Paris. Sur place, Mouctar n’a pas réussi à trouver de logement et s’est retrouvé à la rue en plein hiver. Il a finalement été pris en charge par l’association humanitaire Utopia 56 qui lui a trouvé une famille d’accueil en Ille-et-Vilaine en mars 2021.

Il étudie seul

Enfin dans une situation stable, Mouctar a tenté de trouver une école. Cependant, son inscription a été refusée dans l’établissement qu’il souhaitait intégrer car il n’avait pas de représentant légal sur son territoire. Sa famille d’accueil a donc décidé de lui aménager un bureau pour qu’il travaille à la maison.

Déterminé, Mouctar a étudié seul le programme d’un élève de troisième sur internet. Montrant qu’il était capable de réussir, il a été dirigé vers le lycée de la Fontaine des eaux de Dinan et a pu intégrer l’établissement en classe de première dès le mois de septembre.

“Je suis un peu ému de l’entendre raconter son parcours. Je me souviens l’avoir vu arriver avec son petit cahier rempli d’exercices de maths, de physique et d’autres. Ce qui m’a frappé à l’époque, c’est la qualité de sa calligraphie. On lui a fait confiance vu la qualité de ses exercices, et on ne regrette pas”, a confié Guy Bossard, le proviseur du lycée.

Il obtient son bac mention très bien

Mouctar a préparé un bac scientifique STI2D (science et technologie de l’industrie et du développement durable) et est rapidement devenu le meilleur élève de sa classe. En même temps que ses études, le jeune migrant n’a jamais cessé de chercher son oncle toujours porté disparu. Lors de la cérémonie de remise des diplômes qui a eu lieu ce mercredi 24 novembre, Mouctar a reçu son certificat, peuvre de sa réussite au baccalauréat avec la mention très bien.

En plus de cette première victoire, Mouctar a reçu son titre de séjour ainsi qu’une bourse pour entrer en prépa. Par la suite, il espère se diriger vers les métiers de la cybersécurité.