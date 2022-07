Une expérience américaine authentique : Découvrez les Grands Lacs

Avez-vous déjà entendu parler des cinq Grands Lacs ? Ils constituent le plus grand réseau d'eau douce de la planète. Il s'agit du lac Supérieur, du lac Michigan, du lac Huron, du lac Érié et du lac Ontario.

Ces lacs sont magnifiques et sont la quintessence de l'Amérique du Nord. Cet article vous emmènera en road trip autour des Grands Lacs du côté américain, tout en visitant quelques villes, et vous expliquera également comment faire une demande d'ESTA.

Crédit photo : Istock

Les cinq lacs

Le lac Supérieur : C'est le plus grand des Grands Lacs et il se classe comme le deuxième plus grand lac du monde. Sa superficie mesure 563 kilomètres de long, 257 kilomètres de large, et 149 mètres à 406 mètres de profondeur.

Commençons notre voyage à Duluth, dans le Minnesota. Cette charmante ville est située sur la rive du lac Supérieur. Vous pourrez admirer les jolis paysages lacustres en vous promenant près du lac. Les saisons sont particulièrement belles ici. Par exemple, lorsque les feuilles commencent à virer à l'orange, au jaune et au rouge à l'automne et lorsqu'une quantité incroyable de neige scintillante tombe en hiver.

Le lac Michigan : C'est le troisième plus grand des Grands Lacs. Sa superficie mesure 494 km de long, 190 km de large, et 85 mètres à 281 mètres de profondeur. C'est le seul Grand Lac qui se trouve entièrement aux États-Unis.

Après Duluth, nous nous rendrons à Chicago, dans l'Illinois. Chicago est une ville dynamique et intéressante. On l'appelle la ville du vent, après tout, alors faites vos bagages correctement. Par exemple, une veste coupe-vent est toujours une bonne idée. Il y a de nombreux endroits à visiter autour de la ville, et bien sûr, il y a de nombreux parcs en bord de mer pour profiter du lac Michigan.

Le lac Huron : C'est le deuxième plus grand des Grands Lacs. Sa superficie mesure 332 km de long, 295 km de large, et 59 mètres à 295 mètres de profondeur.

Ensuite, nous pouvons nous rendre à Bay City, dans le Michigan. Tout en appréciant de vous promener sur les quais de la rivière qui surplombent le lac Huron, vous pourrez vous laisser tenter par de nombreuses autres activités à faire dans la ville, comme la visite du quartier historique et des nombreux parcs de la ville.

Le lac Érié : C'est le quatrième plus grand des Grands Lacs. Sa superficie mesure 388 km de long, 92 km de large, et 19 à 64 mètres de profondeur.

Ensuite, rendez-vous à Cleveland, dans l'Ohio. Vous pourrez visiter le Rock & Roll Hall of Fame, le jardin botanique de Cleveland, sans oublier le Cleveland Metroparks Lakefront. Ici, vous ferez l'expérience de la paix et de la sérénité le long de la rive du lac Érié.

Le lac Ontario : C'est le cinquième plus grand des Grands Lacs. Sa superficie mesure 311 km de long, 85 km de large et 86-244 mètres de profondeur.

Enfin, terminons notre voyage à Rochester, dans l'État de New York. Entre parcs et musées, vous découvrirez une pléthore d'activités à faire ici ! N'oubliez pas de vous rendre au parc de la plage de l'Ontario pour profiter de la jolie vue sur le lac.

Conseil de pro : Il existe de nombreuses autres villes à visiter autour des Grands Lacs. Une recherche rapide sur Google vous donnera d'autres idées. Essayez d'utiliser Google Maps pour planifier votre itinéraire. Vous pouvez également consulter ce site Web pour obtenir plus d'informations sur les différents circuits touristiques autour des Grands Lacs.

Crédit photo : Istock

Préparation : Permis de conduire international et documents requis

Pour voyager aux États-Unis, vous aurez besoin d'un formulaire ESTA. Si vous souhaitez découvrir les Grands Lacs du côté canadien, vous aurez besoin d'une AVE. Un ESTA et une AVE sont des autorisations de voyage vers les États-Unis et le Canada.

Par ailleurs, concernant la conduite aux États-Unis, vous aurez besoin d'un permis de conduire valide de votre pays. En outre, selon l'État, vous aurez également besoin d’un permis de conduire international (PCI). Avant de faire vos valises et de partir, vous devrez faire une demande de permis de conduire international dans votre pays de résidence, car vous ne pourrez pas en obtenir un une fois arrivé aux États-Unis.

Faites vos bagages de manière appropriée

Le temps aux États-Unis peut varier considérablement selon les saisons et les différents États. Veillez donc à vérifier la météo locale et les conseils d'emballage lorsque vous décidez de partir.

Profitez de votre séjour !

L'exploration des Grands Lacs du côté américain sera certainement une expérience inoubliable et unique dans une vie. En combinant le road trip avec des excursions en ville également, ce sera une escapade de vacances fantastique et intéressante. Alors faites vos valises, rassemblez vos documents (ESTA, visa, etc.), achetez vos billets et laissez-vous séduire par la beauté naturelle du continent nord-américain.

Bon voyage !