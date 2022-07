États-Unis : cette île de 6 000 m2 est à vendre pour 339 000 dollars, mais l'acheteur devra passer une nuit sur place

Dans le Maine, le propriétaire d’une petite île rustique a décidé de vendre son bien à une condition : le futur acheteur doit passer une nuit sur place avant de prendre sa décision.

Aux États-Unis, la Duck Ledges Island est une petite île privée et rustique située à seulement 10 minutes en bateau de la côte du Maine.

Crédit photo : Dean Tyler

Avec plus de 6 000 m2 de terrain, il s’agit d’un lieu préservé avec une faune très riche. On peut voir des homards, des oiseaux de mer, des aigles et des phoques vivre sur le territoire. Ces derniers donnent notamment naissance à leurs petits sur l’île, ce qui fait de cet endroit un lieu magique pour observer la faune. Pendant l’été, l’île est parfaite pour découvrir l’océan puisqu’elle ne possède aucun arbre, ce qui offre un panorama exceptionnel sur l’eau.

« C’est assez loin pour que vous soyez loin des bruits et des lumières. Il y a un ciel très sombre là-bas, donc la nuit est belle », a déclaré le propriétaire de l’île.

Passer une nuit seul sur l’île avant de l’acheter

Le propriétaire de l’île est Billy Milliken, un agent immobilier qui détient ce territoire depuis 2007. Aujourd’hui, il a décidé de vendre son bien à 339 000 dollars. Quand il a acheté l’île, la seule propriété présente sur le terrain était en ruine, et Billy a tout démoli pour reconstruire à neuf. L’île possède actuellement un magnifique chalet qui peut accueillir quatre personnes et qui offre une vue imprenable sur l’océan.

Crédit photo : Dean Tyler

Avant de vendre son île, le propriétaire a un critère bien précis : il veut que le futur acheteur passe une nuit seul sur l’île avant de prendre sa décision. Billy veut que son successeur soit conscient de toute la beauté de l’île, mais aussi de la dureté des conditions climatiques. S’il est facile de vivre sur cette terre en été, les conditions sont très hostiles entre octobre et mai car on peut être confronté à de fortes tempêtes, de la glace et de la neige.

« Je m’en tiens à mon plan : pour être considéré comme un acheteur, vous devez y habiter », a affirmé Billy Milliken.

Crédit photo : Dean Tyler

En plus de cela, Billy vendra son île uniquement à quelqu’un qui saura prendre soin de la faune environnante et qui saura faire de ce territoire un « endroit spécial ». En effet, l’homme a déjà refusé de vendre son bien à une personne qui souhaitait chasser les animaux de l’île.

Bien qu’il n’y ait ni eau courante ni chauffage sur l’île, Billy affirme que ce territoire en vaut la peine et a quelque chose de magique. Vivre sur cette minuscule île perdue au milieu de l’océan permet de se ressourcer et de profiter d’un rapport exceptionnel avec la faune et la flore.