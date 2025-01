Les 4 bonnes raisons de partir en voyage au Canada

On a la destination qu’il vous faut pour vos prochaines vacances : le Canada. Ce pays magnifique est réputé pour sa qualité de vie et la gentillesse de ses habitants. Pour couronner le tout, le pays offre de nombreuses opportunités à ne pas manquer afin de passer des vacances inoubliables.

Pour vos prochaines vacances, pourquoi ne pas choisir de partir pour le Canada ? Ce pays d’Amérique du Nord est un lieu fascinant qui possède de nombreuses raisons de le découvrir pour des moments qui resteront gravés dans votre mémoire.

On vous promet que vous ferez sans doute l’un des voyages de votre vie en vous rendant au Canada, que ce soit chez nos cousins Québécois ou leurs voisins anglophones.

4 raisons d’aller à la découverte du Canada

Pour sa nature et ses grands espaces

Lac Moraine (Alberta). Crédit photo : nurserowan/ iStock

C’est bien connu, le Canada est un immense pays. C’est le deuxième plus grand au monde après la Russie. Le Canada possède des espaces et une nature à couper le souffle : Les chutes du Niagara, le parc national du Gros-Morne ou encore les fjords norvégiens, ses paysages sont riches et variés. En plus, que ce soit l’hiver ou l’été, il y a une multitude d’activités à faire en famille, entre amis ou même seul.

Pour ses activités par milliers

Vancouver Skyline et Parc Stanley. Crédit photo : Marc Bruxelle/ iStock

En parlant d’activités, vous avez l’embarras du choix. On peut citer le ski, la luge et tous les autres sports de neige pour l’hiver. Mais l’été n’est pas en reste. Randonnées dans les paysages alpins de l’Alberta, promenades à pied dans les parcs nationaux de Yoho, Jasper, Kootenay et Banff, balades à vélo sur la piste cyclable du Canal-de-Lachine en plein Montréal ou sur la Boucle Vancouver Skyline, sorties kayak le long des côtes de Terre-Neuve... Vous pourrez même observer les baleines au large des côtes de la Colombie-Britannique. De quoi ouvrir l’appétit.

Pour la cuisine canadienne

Poutine. Crédit photo : bhofack2/ iStock

Après autant d’efforts, vous aurez certainement une grosse faim. Fort de sa diversité culturelle, le Canada possède une cuisine riche de nombreuses saveurs. On se doit de citer en premier lieu l’indéboulonnable poutine, le plat référence du pays, originaire du Québec. Vous ne résisterez pas à ses frites au fromage et à sa sauce barbecue. Citons aussi le Maple Taffy, la sucrerie canadienne par excellence, une sucette au sirop d’érable. Ou encore la tarte au beurre dont la pâte feuilletée renferme une garniture à base de sucre, de sirop, d'œufs et de beurre. Idéal pour affronter le froid.

Pour ses villes jeunes et dynamiques

Casa Loma (Centre-Ville de Toronto). Crédit photo : Marvin Samuel/ iStock

Après ce copieux repas, pourquoi ne pas faire une promenade digestive dans les magnifiques rues du Canada ? Toronto, Montréal, Québec, Ottawa et Vancouver offrent toutes des spots incroyables sur la ville. Ces dernières sont également un poumon dynamique de la scène culturelle locale. Elles sont nombreuses à abriter des bars et restaurants, à proposer des festivals de musique, des fortifications de style Gothique et bien d’autres trésors. Ce sera aussi l’occasion de chiner pour rapporter des souvenirs.