Ils quittent Boston pour passer trois mois au Vietnam : dix ans plus tard, ils y vivent toujours et paient 815 euros par mois une employée de maison

Une famille originaire des États-Unis a décidé de tout quitter pour partir au Vietnam. Alors qu’elle ne devait rester que trois mois, elle y vit toujours depuis 10 ans.

Marissa et Adam Goldstein sont un couple âgé de 40 ans et originaire de Boston, aux États-Unis. En 2015, le couple a décidé de créer une entreprise au Vietnam afin d’aider les sociétés américaines à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement.

Un an plus tard, Marissa et Adam ont déménagé au Vietnam avec leurs jumeaux âgés de 1 an, à Hô-Chi-Minh-Ville. Mirassa est rapidement tombée sous le charme de la ville, le couple s’est vite fait des amis internationaux et a été bien accueilli par les locaux. C'est aussi le cas de cette femme qui a quitté la Californie avec sa fille de 9 ans pour Bangkok.

Ils quittent Boston pour le Vietnam

Alors que la famille ne devait passer que trois mois à Hô-Chi-Minh-Ville, elle est finalement restée. Elle est seulement rentrée aux États-Unis en 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté, avant de revenir au Vietnam en 2022 quand les affaires ont repris.

Tout comme ce couple qui a quitté l'Australie pour le Vietnam avec ses quatre enfants, Marissa, Adam et leurs enfants vivent au Vietnam depuis maintenant dix ans. La famille s’est agrandie avec la naissance d’une autre paire de jumeaux. Ils vivent à six dans un appartement meublé de cinq chambres, situé à 15 minutes du centre-ville. Ce quartier est prisé des étrangers et a plusieurs écoles internationales. Toutes les commodités sont accessibles en moins de 10 minutes en voiture.

“Il y a de bons médecins et hôpitaux, de la street food recommandée par le Guide Michelin, des boulangeries françaises et une multitude d’activités pour les enfants, du taekwondo au tennis”, a expliqué Mirassa à VnExpress.

Une aide à domicile

La famille est tombée sous le charme du Vietnam et apprécie le coût de la vie plus bas qu’aux États-Unis. Marissa paie 815 euros par mois pour une employée de maison qui s’occupe du ménage, de la préparation des repas et de la garde des enfants. Le budget après un départ des États-Unis est aussi au cœur du témoignage de cette famille installée à Trinité-et-Tobago.

Quand elle est arrivée dans le pays, elle a également employé un chef privé et un chauffeur afin de développer sa carrière tout en ayant du temps pour s’occuper de ses enfants.

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Des écoles prestigieuses

Les principales dépenses du couple concernent les frais de scolarité de leurs enfants. Ces derniers sont inscrits dans des écoles internationales, dont les prix varient entre 7 000 et 27 000 euros par enfant et par an. Comme ils en ont les moyens, Marissa et Adam n’ont pas hésité à choisir des écoles prestigieuses pour leurs petits.

Bien que la famille vive au Vietnam, elle continue de voyager à travers le monde. Pour se déplacer à six, Adam et Marissa privilégient les séjours chez l’habitant, le camping ou les voyages en camping-car. Ensuite, ils retournent à Hô-Chi-Minh-Ville, qu’ils ne comptent pas quitter de sitôt.