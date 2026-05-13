Pourquoi cette destination francophone hors Europe séduit 30% de voyageurs français en plus cet été ?

Alors que les Français finalisent leurs projets de vacances pour l'été 2026, une étude réalisée par Abritel et Hotels.com révèle une tendance inattendue. Une destination longue distance enregistre une hausse de 30% des recherches d'hôtels par rapport à l'an dernier, devançant largement la plupart des classiques européens. Il s'agit du Québec, la province francophone du Canada, qui s'impose comme l'une des grandes surprises de la saison estivale.

C'est une nouvelle qui en surprendra plus d'un. Dans un contexte économique tendu, marqué par la hausse du prix des carburants et l'augmentation des tarifs des billets d'avion, on aurait pu s'attendre à ce que les Français renoncent aux voyages lointains cet été. Pourtant, les données récentes des plateformes de réservation racontent une autre histoire. Si la France et l'Europe du Sud restent largement plébiscitées, une destination outre-Atlantique attire de plus en plus de curieux.

Selon l'étude relayée le 5 mai 2026 par les sites Abritel et Hotels.com, les recherches d'hôtels au Québec affichent une progression de 30% sur un an chez les voyageurs français. Une dynamique d'autant plus remarquable que la majorité des autres tendances observées concernent des destinations plus proches, à distance raisonnable de l'Hexagone.

Une étude qui révèle un net basculement vers les destinations « rassurantes »

L'étude menée par les deux plateformes du groupe Expedia s'appuie sur les recherches d'hôtels effectuées par les internautes français au cours des dernières semaines. Et le constat est clair. Cette année, les Français privilégient en priorité les destinations qu'ils jugent « rassurantes », à la fois sur le plan financier et sur le plan de la stabilité géopolitique.

En tête de liste, la France elle-même tire son épingle du jeu, portée par des villes comme Lyon, Toulouse et Bordeaux, ainsi que par les régions de Bretagne, de Normandie et du Centre-Est. Côté étranger proche, les îles du sud de l'Europe attirent particulièrement les vacanciers, avec une mention spéciale pour Paros et Kos en Grèce, dont les recherches grimpent de 60%. Les Canaries et Madère complètent ce podium méditerranéen.

Cependant, dans ce paysage marqué par la prudence, une exception détonne. Le Québec se hisse comme la seule destination longue distance à enregistrer une telle progression cette année, alors même qu'un voyage transatlantique demande un budget conséquent. Une particularité qui en dit long sur les motivations profondes des voyageurs français en 2026.

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Pourquoi le Québec séduit autant les Français cette année

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement pour la « Belle Province ». Le premier, et non des moindres, est évidemment la langue. Le Québec est l'une des rares destinations dépaysantes au monde où le français est langue officielle, ce qui rassure énormément les voyageurs qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Pour les familles avec enfants, ce critère pèse souvent lourd dans le choix final.

Le deuxième atout est la variété des paysages. Forêts boréales à perte de vue, lacs sauvages, parcs nationaux préservés, fjords du Saguenay, baleines à Tadoussac, villages côtiers de Gaspésie, ambiance européenne du Vieux-Québec ou bouillonnement urbain de Montréal. En l'espace d'un seul séjour, il est possible de combiner randonnée, road-trip, nature et grandes villes. Une diversité qui correspond exactement aux nouvelles attentes des voyageurs en 2026, à la recherche d'authenticité et d'immersion.

Le troisième facteur, peut-être le plus surprenant, est le budget. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le Québec reste l'une des destinations long-courrier les plus abordables. Le cours du dollar canadien, plus favorable que celui du dollar américain, et des prix d'hébergement maîtrisés en dehors des grandes villes, permettent de partir avec un budget bien inférieur à celui d'un séjour aux États-Unis, en Asie du Sud-Est haut de gamme ou même dans certaines destinations européennes très touristiques.

Les régions à privilégier pour un premier voyage

Pour ceux qui découvriraient la province pour la première fois, certaines régions s'imposent comme des étapes incontournables. Montréal, la métropole, offre un concentré de culture, de festivals et de gastronomie, avec une ambiance résolument cosmopolite. Québec, la capitale, séduit par son centre historique fortifié, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui rappelle parfois l'Europe d'antan.

Côté nature, plusieurs grandes régions s'offrent au visiteur. La Gaspésie, dans l'est de la province, est célèbre pour ses falaises, ses fjords et son rocher Percé. Le Charlevoix, au nord de Québec, est l'endroit idéal pour observer les baleines depuis Tadoussac. Les Laurentides et les Cantons-de-l'Est, plus accessibles depuis Montréal, séduisent les amateurs de lacs, de forêts et d'activités de plein air. Pour un premier séjour, une durée de 10 à 14 jours est généralement recommandée pour bien profiter de plusieurs de ces régions sans courir.

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Ce qu'il faut savoir avant de réserver

Avant de boucler ses valises, un détail administratif est à ne pas négliger. Tout Français se rendant au Canada par voie aérienne doit obtenir une Autorisation de Voyage Électronique, plus connue sous le nom d'AVE, comme le précise le site officiel du gouvernement du Canada. Cette autorisation, à demander en ligne, coûte 7 dollars canadiens et reste valable pendant cinq ans. Le délai d'approbation est généralement très rapide, mais il est fortement recommandé d'en faire la demande plusieurs semaines avant le départ pour éviter toute mauvaise surprise.

Côté période, la haute saison touristique au Québec s'étend de fin juin à début septembre, avec des températures estivales agréables, oscillant souvent entre 22 et 28 degrés à Montréal. Les mois de juillet et août sont les plus prisés, et donc les plus chers, comme c'est aussi le cas dans la plupart des destinations européennes plébiscitées par les Français pour 2026. Pour ceux qui souhaitent éviter la foule, le mois de septembre est souvent considéré comme la période idéale, avec les premières couleurs de l'été indien qui commencent à apparaître.

Une tendance de fond qui devrait s'inscrire dans la durée

L'engouement pour le Québec ne semble pas être un simple feu de paille. Plusieurs facteurs structurels jouent en faveur de la province pour les années à venir. La hausse continue du prix des billets d'avion pousse de plus en plus de voyageurs à choisir des destinations où ils sont sûrs de maximiser leur expérience une fois sur place. Le contexte géopolitique tendu, notamment au Moyen-Orient, oriente également les vacanciers vers des destinations perçues comme sûres et stables.

Le Québec coche toutes ces cases. Stabilité politique, sécurité, langue partagée, variété des paysages et budget maîtrisé en font une destination quasi idéale pour les Français en quête de dépaysement raisonné. Avec une hausse de 30% des recherches dès cet été, la province canadienne pourrait bien s'installer durablement dans le top des destinations longue distance préférées des vacanciers tricolores. De quoi inspirer celles et ceux qui hésitent encore sur leur prochaine destination de vacances.