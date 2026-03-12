Jusqu'à 90 dollars de plus : les prix des billets d'avion grimpent avec la hausse du carburant

Prudence si vous voulez voyager : alors que les prix du carburant sont en forte hausse en France, certaines compagnies aériennes ont déjà augmenté le tarif de leurs billets d’avion.

Les tensions internationales au Moyen-Orient ont des conséquences économiques. En France, le prix du carburant est en forte hausse, sauf dans cette station-service qui, suite à un problème technique, a proposé de l’essence à 1 centime le litre. Partout en France, le litre de gasoil avoisine actuellement les 2 euros.

Face à cette augmentation, les automobilistes ont cessé de se ruer dans les stations-service par crainte d’une pénurie et adoptent des réflexes au volant pour consommer moins de carburant.

Crédit photo : iStock

Mais il n’y a pas que le prix de l’essence qui augmente. C’est également le cas des billets d’avion. Si vous avez prévu de partir en vacances à l’étranger cet été, ne tardez pas à acheter vos billets !

Une augmentation de 90 dollars

Certains compagnies aériennes ont déjà commencé à augmenter leurs prix. C’est le cas d’Air New Zealand, où les billets ont augmenté de 10 dollars néo-zélandais sur les vols intérieurs, de 20 dollars sur les liaisons internationales court-courriers et jusqu’à 90 dollars (45 euros) sur les vols long-courriers, dont la France.

“Des hausses de cette ampleur nous obligent à réagir afin de maintenir la stabilité et la fiabilité de nos opérations, en mettant en place un ajustement temporaire des prix”, a déclaré un porte-parole de la compagnie, selon le site de Boursorama.

Crédit photo : iStock

Le tourisme menacé

C’est également le cas de la compagnie australienne Qantas, où la demande est très forte. Selon Le Figaro, en mars, les vols ont affiché plus de 90% de remplissage, contre 75% à cette période habituellement.

Une hausse des prix est à prévoir sur les vols entre l’Europe et l’Asie car les pilotes doivent désormais éviter certains espaces aériens. Les trajectoires sont donc plus longues, l’avion a besoin de plus de carburant et les billets sont donc plus chers. Certains pays craignent également que le conflit au Moyen-Orient entraîne des répercussions sur le tourisme dans certains pays, comme en Thaïlande, où le gouvernement craint une perte d’un milliards de dollars si le conflit est prolongé.