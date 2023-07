Voici 3 des plus belles randonnées en France à découvrir cet été

Le beau temps est enfin de retour, l’occasion idéale pour découvrir les plus belles destinations françaises, grâce à ses chemins et sentiers de randonnée incontournables.

La période des vacances d’été est enfin arrivée et c’est le moment que nous attendons tous pour s’évader et découvrir de magnifiques paysages. Et ça tombe bien, car La Poste a justement créé un carnet de timbres spécialement dédié à la randonnée pédestre.

Découvrir la France à travers ses plus beaux chemins de randonnée

Le but, nous faire découvrir les plus belles destinations que la France peut nous offrir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en aura pour tous les goûts, tant ses paysages sont variés, des splendides reliefs montagneux aux lacs enchanteurs, en passant par les plages paradisiaques et les forêts luxuriantes.

Le carnet de timbres dédié à la randonnée met en avant 12 destinations : l’Aveyron, le Jura, le Finistère, la Corse-du-Sud, le Bas-Rhin, la Guadeloupe, la Guyane, la Gironde, le Calvados, les Alpes-de-Haute-Provence, la Loire-Atlantique et la Somme.

Pour avoir un petit aperçu, vous pouvez dès à présent visionner la vidéo en tête d’article, afin de découvrir 3 des plus belles randonnées de France. Nous vous présentons ainsi Le Chemin des Lavandes du Plateau de Valensole, niché dans les Alpes-de-Haute-Provence, le Sentier de l'Inini, au coeur de la forêt guyanaise et la Côte de Grâce, sur les hauteurs normandes.

Et si cela ne vous suffit pas, le carnet de timbres est disponible dans les bureaux de poste et sur laposte.fr. Et vous, laquelle de ces 12 destinations de rêve allez-vous visiter en premier ?





