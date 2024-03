Au Japon, le mont Fuji devient payant pour les randonneurs afin de lutter contre le surtourisme

De plus en plus de sites et monuments touristiques mettent en place des billets d’accès payant afin de lutter contre le surtourisme. Le dernier en date est le célèbre volcan japonais.

Cet été, les vacances et autres sorties risquent de coûter plus chères. En pleine saison touristique, de nombreux sites et monuments prennent la décision de faire payer l’accès aux touristes.

Venise a approuvé une taxe fin 2023 qui sera mise en place dès le mois d’avril et jusqu’en juillet. Désormais, c’est au tour du mont Fuji, au Japon, de faire de même. Dès le mois de juillet prochain, les randonneurs qui veulent gravir le célèbre volcan nippon devront débourser 12 euros (2000 yens) par personne. Ce montant doit permettre de réduire l’encombrement du site et d’améliorer sa sécurité, a fait savoir un responsable local, mardi 5 mars.

Chaque année, la période d’escalade, qui se déroule entre juillet et septembre, attire plus de 220 000 randonneurs.

Un sentier emprunté par 60% des randonneurs

Crédit photo : Bill Chizek/ iStock

Cette entrée payante ne se fera que pour le sentier Yoshida. Ce n’est pas un hasard si ce sentier est le seul à appliquer l’arrêté mis en place par le département de Yamanashi. Il s’agit du chemin le plus facile d’accès depuis Tokyo. Selon les données officielles, il serait emprunté par 60% des randonneurs à cette période.

Par ailleurs, ce sentier sera désormais limité à 4000 personnes par jour. Les autorités locales ont également décidé d’en interdire l’accès entre 16 heures et 2 heures du matin. « Après la levée des restrictions liées [à la pandémie de] Covid, nous avons commencé à voir plus de monde. Nous voulons qu’ils portent des vêtements adaptés à la montagne et qu’ils soient bien préparés », a déclaré Toshiaki Kasai, un responsable départemental à l’AFP.

Cela doit permettre d’éviter tout malaise et incident qui se produisent chaque année à cause de randonneurs mal préparés à l’ascension. Pour préparer au mieux sa randonnée, les responsables du site conseillent de surveiller les informations relayées sur les réseaux sociaux. Enfin, il est important de rappeler que les trois autres voies principales pour accéder au sommet de la montagne resteront gratuites.