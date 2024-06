Cette célèbre île européenne vous offre 3 nuits gratuites pour voyager à petit prix

Que diriez-vous de partir sur une magnifique île italienne pour admirer la mer s’écraser sur les rochers ? Si cette expérience vous attire, voici une offre qui vous propose de partir en randonnée tout en étant hébergé gratuitement.

Partir en vacances sur une île est un véritable plaisir : vous pouvez vous prélasser sur le sable fin, vous baigner dans les eaux turquoises et admirer de sublimes paysages. Pour découvrir tout ce que la nature a à nous offrir, nous sommes nombreux à partir en randonnée. Marcher des heures sur des chemins pour découvrir des vues spectaculaires permet pour beaucoup de se ressourcer.

Si vous êtes adepte de randonnées et que vous voulez voyager en Italie, voici une offre qui devrait vous intéresser. Et pour cause : elle propose de vous loger gratuitement pendant trois nuits.

Crédit photo : iStock

Trois nuits offertes en Sardaigne

La fondation Cammino Minerario di Santa Barbara (CMSB) propose trois nuits offertes aux personnes qui accepteraient de randonner en Sardaigne. Cette magnifique île italienne a tout pour plaire, dont d’immenses plages à perte de vue et des eaux turquoises.

Cette offre vous permet d’être logé gratuitement sur le sentier de Santa Barbara, un chemin historique de 500 km au sud-ouest de l’île, emprunté par les mineurs au 20ème siècle. Ce circuit de randonnée est composé de 30 étapes de 16 km de long, qui peuvent être traversées à pied ou en vélo. En prime, vous aurez une vue imprenable sur la mer s’écrasant sur les falaises.

Crédit photo : iStock

L’objectif de la fondation est d’inciter les jeunes à venir randonner en Sardaigne hors-saison afin de promouvoir la randonnée et de mettre en avant les différents itinéraires de l’île. Pour information, cette offre est valable jusqu’au 15 juin puis entre le 15 septembre et le 31 décembre 2024. Pour participer, vous devez avoir moins de 35 ans, payer une cotisation de 5 euros et verser un don sur le site de la fondation, du montant de votre choix.

Vous devrez ensuite sélectionner un itinéraire parmi les 15 proposés par la fondation. Vous recevrez alors un bon nominatif par mail qui vous permettra de réserver un logement parmi les 24 proposés dans la région. Généralement, ces hébergements sont des auberges ou des chambres partagées dont le prix moyen est de 28 euros par nuit. Une chose est sûre : en partant hors-saison, vous pourrez découvrir des paysages magnifiques tout en évitant le surtourisme et la chaleur accablante. Un bon plan pour voyager à petit prix.