Adieu Paris, voici la ville française qui recrute le plus en 2026

Si vous avez envie de vous installer dans une ville dynamique où le marché de l’emploi est florissant, voici les 10 villes françaises qui recrutent le plus en 2026.

Vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi mais vous ne savez pas où aller pour trouver du travail ? S’il existe un département français à éviter et où il est difficile de trouver du travail, certaines villes sont à privilégier pour commencer une carrière.

LinkedIn, France Travail et Arthur Loyd ont publié des baromètres, relayés par 20 Minutes, indiquant quelles villes françaises recrutent le plus en 2026. Si le nombre d’offres d’emploi est pris en compte, les baromètres indiquent également la qualité de vie et des transports en commun dans ces villes, ainsi que le montant des loyers et les perspectives d’avenir pour les habitants. Ainsi, en plus de déménager dans une ville attractive, vous bénéficierez d'une bonne qualité de vie.

Voici les 10 villes où vous devez vous installer pour avoir plus de chances de trouver du travail.

10. Reims

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Située à 45 minutes de Paris en TGV, Reims arrive en dernière position du classement. Cette ville attire de plus en plus d’actifs qui veulent s’éloigner de la capitale tout en profitant d’un marché de l’emploi qui se développe de plus en plus. Cerise sur le gâteau : Reims est reconnue pour son offre culturelle qui plaît aux habitants.

9. Poitiers

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De plus en plus d’entreprises se développent à Poitiers, et pour cause : la ville est bien située et est reliée par de bonnes connexions ferroviaires dans toute la France. En plus de cela, les habitants ont une bonne qualité de vie, peuvent profiter de nombreux espaces verts et le coût du logement reste raisonnable.

8. Lille

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Lille est privilégiée par les actifs puisqu’elle est près de Paris, Bruxelles et Londres. Plusieurs secteurs recrutent dans cette ville comme le commerce, la logistique, les services et le numérique. Lille profite également d’une grande population étudiante et est accessible en train.

7. Bayonne

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Figurer dans ce classement est une fierté pour cette ville de taille moyenne. Si le marché de l’emploi est de plus en plus dynamique à Bayonne, c’est notamment parce que cette ville séduit les jeunes actifs avec sa situation géographique. Située entre l’océan et les montagnes, Bayonne a tout pour plaire. Cependant, le marché immobilier est de plus en plus difficile pour les habitants qui veulent trouver un logement.

6. Bordeaux

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Grâce à son rayonnement économique, Bordeaux continue d’attirer des cadres et des jeunes actifs. On trouve de nombreuses offres d’emploi dans les secteurs du commerce, des services et de la communication. Cependant, la concurrence est rude et les prix de l’immobilier restent élevés.

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5. Angers

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Angers gagne des places dans le classement grâce à son dynamisme entrepreneurial. En effet, le nombre de création d’entreprises a augmenté de 14% en 2024. Les étudiants sont nombreux, le marché immobilier est solide et les secteurs du végétal, de l’électronique, du numérique et de la santé recrutent. En plus de cela, Angers est saluée pour sa qualité de vie puisqu’elle a longtemps été élue première ville de France où il fait bon vivre.

4. Rennes

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Rennes est une ville idéale pour les jeunes actifs puisque l’on trouve de plus en plus d’opportunités grâce à un marché de l’emploi dynamique. Les nouveaux arrivants peuvent postuler dans les domaines du numérique, de la cybersécurité et des services. La qualité de vie est bonne et les transports sont bien développés, ce qui fait de Rennes une ville idéale pour commencer une carrière.

3. Lyon

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Sur la troisième marche du podium, on retrouve Lyon. Cette ville possède toujours une forte attractivité, notamment dans les domaines de la finance, de l’industrie, du numérique, de la santé et du conseil. Lyon jouit d’un environnement favorable pour les entreprises, malgré un marché immobilier tendu.

2. Monptellier

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Montpellier a atteint la deuxième place du classement grâce à son bassin d’emploi actif, notamment dans les domaines de la santé, des biotechnologies et de la médecine du futur. Cette ville, jeune et étudiante, est particulièrement appréciée pour son climat. Seul point noir : le coût du logement est souvent trop élevé pour les nouveaux arrivants.

1. Toulouse

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La ville française qui arrive en tête de ce classement n’est autre que Toulouse. Cela fait plusieurs années maintenant que cette ville du sud conserve la première place. De nombreux secteurs recrutent dans la ville comme l’aéronautique, la recherche, les nouvelles technologies ainsi que les secteurs liés à la transition écologique. Enfin, Toulouse profite d’un rayonnement à l’international et d’un réseau de transports en commun dense.

Si vous voulez déménager dans une ville agréable à vivre et où le marché de l’emploi est dynamique, vous savez désormais où aller.