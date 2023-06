Ces 7 nouveaux hôtels ont été élus les meilleurs du monde en 2023 et on comprend pourquoi !

Ils viennent juste d’ouvrir et font déjà partie de la “hot list” des meilleurs hôtels du monde. Tour d’horizon sur ces établissements qui nous font rêver.

En quête de l’hôtel parfait pour vos prochaines vacances ? On a la liste des meilleurs nouveaux établissements de l’année 2023. C’est le média CN Traveller, qui établit depuis plusieurs années la célèbre liste des meilleurs hôtels du monde, qui a dévoilé cette cuvée 2023. Portugal, Espagne, Italie, Arabie Saoudite, Indonésie… tour d’horizon sur ces établissements “pépite”.



Crédit photo : CN Traveler

Portugal : Hôtel Vermelho Melides

Préservé, le village de Melides au Portugal avait pourtant marqué il y a quelques années le créateur Christian Louboutin, comme le rapporte CN Traveller. Ainsi, il a souhaité acheter une ancienne maison de pêcheur et l'a transformée en un endroit de rêve et d’évasion : Vermelho, le tout premier hôtel du créateur. À la fois moderne et extravagant, l’établissement aux touches de couleur au cœur d’un paysage blanc et à proximité des plages de galets fait sensation.

Crédit photo : CN Traveler

Espagne : L'ÉDITION à Madrid

Envie d’une escapade de luxe en Espagne ? L’hôtel Edition est le lieu idéal. Aménagé au cœur d’un ancien siège d’une banque dans la vieille ville Plaza de Celenque, l’établissement au charme ancien et moderne est époustouflant. Le plus ? L’immense escalier en colimaçon en pierre blanc nacré qui offre un rendu spectaculaire.

Crédit photo : CN Traveler

Italie : Vocabolo Muscatelli Émilie-Romagne

Et si le luxe pouvait s’allier au décontracté ? Cet hôtel situé dans un ancien monastère est absolument bluffant. À l’intérieur, on retrouve un design contemporain et élégant. Côté restauration, le chef propose le soir une découverte des saveurs du Moyen-Orient et d'Asie en plein cœur de l’Italie. Évasion garantie.

Crédit photo : CN Traveler

Arabie Saoudite : Banyan Tree AlUla, Al Ula

C’est la nouvelle destination en vogue : Al Ula. Cette Oasis est un véritable joyau. L’hôtel Banyan Tree AlUla est situé au cœur du désert de la vallée d'Ashar d'AlUla, comme le rapporte CN Traveller. Les villas de l’établissement se confondent avec la nature environnante et le design à l’intérieur est moderne et minimaliste. La piscine à débordement est renversante et offre une vue imprenable. Vous en prendrez plein la vue.

Crédit photo : CN Traveler

Botswana : Wilderness Plaines de Vumbura - Delta de l'Okavango

Séjournez au cœur du delta de l'Okavango au Botswana dans un établissement en pleine nature qui allie modernité et simplicité. L’hôtel a été construit en respectant la nature environnante et de façon à admirer la faune et la flore sauvage. Une nuit au sein de cet hôtel vous laissera sans voix.

Crédit photo : CN Traveler

Crédit photo : CN Traveler

Indonésie : The Sanubari à Sumba

On commence à la voir sur les réseaux sociaux, l’île indonesienne de Sumba a tout pour plaire. Il est possible de séjourner sur cette île préservée dans l’établissement The Sanubari. Au programme : une chambre les pieds dans le sable, au cœur de la nature où vous découvrirez de merveilleux couchers de soleils.

Crédit photo : CN Traveler

Vietnam : Régent Phu Quoc sur l’Île de Phu Quoc

Le Vietnam devient de plus en plus LA destination immanquable. En plein développement, elle possède une île très appréciée des voyageurs : Phu Quoc. Là-bas, l’hôtel Regent vous laissera sans voix. Ce complexe possède 63 villas proches du lagon et de la nature luxuriante. Cette île paradisiaque vous laissera sans voix et la déconnexion sera assurée.

Crédit photo : CN Traveler