Dans cet hôtel, vous pouvez dormir au milieu des nuages et la vue est à couper le souffle

Envie d’avoir la tête dans les nuages ? C’est possible en dormant dans l’hôtel De’Campo en Thaïlande. Découverte.

Avis aux amateurs de voyage ! Et s’il était possible de passer une nuit en pleine nature la tête au milieu des nuages ? Cela peut paraître surréaliste, pourtant, c’est possible grâce à l’établissement De’Campo en Thaïlande.

Un établissement insolite

Situé dans la région montagneuse de Lom Kao District, dans la province de Phetchabun Province, cet hôtel est inédit. Alors que la température est plus fraîche et que les paysages sont plus montagneux que les plages de Ko Phi Phi, ce lieu inédit est à couper le souffle.

Niché sur la montagne de Phu Tub Berk, l'hôtel dévoile une vue imprenable sur le mont Phetchabun et se situe au cœur des nuages. De quoi s’imaginer un réveil féérique dans cet établissement. Le complexe possède des villas situées en hauteur, mais également des tentes de “glamping” modernes et parfaitement équipées en pleine nature. L’établissement propose aussi une piscine à débordement, un centre de remise en forme et un spa. La région offre de nombreuses possibilités, comme des excursions, des randonnées, des balades en VTT. Côté prix, la nuit est environ à 40€. Pas mal, non ?

Un établissement insolite qui permet de découvrir le nord de la Thaïlande. Alors, tenté.e.s ?