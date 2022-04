Ce café situé à Londres est sans aucun doute l'un des plus instagrammables du monde

L’établissement « Saint Aymes » est régulièrement classé comme le plus joli café de Londres. Et il faut dire que ce magnifique café au thème pastel et floral, situé sur Connaught Street, a vraiment de quoi émerveiller les clients.

Crédit : Saint Aymes / Instagram

En effet, rien qu’avec sa devanture et sa minuscule terrasse, l’endroit se fait rapidement remarquer et il est presque impossible de ne pas le voir lorsque l’on est un passant. Pourquoi ? Car son entrée toute rose offre un véritable shoot de fleurs et cela attire inévitablement l’œil. C’est simple, le café Saint Aymes, localisé au 59 Connaught Street, non loin de Marble Arch et de Hyde Park, est tellement beau et visuellement parfait qu’il donne clairement l’impression de sortir tout droit d’Instagram.

On y trouve notamment des cascades de fleurs artisanales, des lampes en cristal, des couverts dorés, des sièges en peluche ou encore des néons roses qui apportent une ambiance très particulière et envoûtante au lieu, entre modernisme, rétro et raffinement. Le design remarquable, un mélange culturel flamboyant, reflète les goûts et les racines des sœurs Wilson (copropriétaires de Saint Aymes), mêlant des touches de Versailles et de l'excès du style rococo à l'héritage tropical insulaire de leur famille et à son admiration de la nature luxuriante de la Barbade.

Le café le plus instagrammable de Londres

Côté nourriture, les clients sont également bien servis car le café a beau être avant tout connu pour son décor féerique, il est également très réputé pour ces desserts et ses pâtisseries que l’on ne peut manger nulle part ailleurs. À la carte de ce très beau café, vous pourrez choisir parmi les favoris de la maison comme les exquis chocolats en forme de pyramide saupoudrés de leur or comestible de 24 carats, les boissons chaudes infusées à la guimauve, mais aussi des bouchées au chocolat blanc et aux biscuits Marie-Antoinette.

Bref, vous l’aurez compris, si vous êtes de passage à Londres, il faut absolument y faire un tour !

